El exmarido de Julieta Prandi fue hasta la Suprema Corte bonaerense para revertir la condena de 18 años y medio de cárcel

Dos semanas después de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmara la condena contra Claudio Contardi, sentenciado en agosto de 2025 por abuso sexual agravado y violencia de género contra su exesposa, Julieta Prandi, su defensa recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para revertir la sentencia.

Los abogados Francisco Oneto e Ignacio Alvarado, a cargo de la defensa de Contardi, solicitaron ante el máximo tribunal bonaerense la absolución de su asistido y, subsidiariamente, un nuevo juicio.

“No pedimos que se le crea a nadie por encima de nadie. Pedimos que una condena a dieciocho años y medio no quede firme sin haber hecho la pregunta más obvia”, sostuvieron Oneto y Alvarado en un comunicado de prensa.

Julieta Prandi, emocionada, el día que se dictó sentencia Elias Pablo

El 13 de agosto de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Contardi a la pena de 19 años de prisión. En el momento de dictar el veredicto, se ordenó su detención y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

En los alegatos, el fiscal Christian Fabio (ahora Fiscal General de Zárate-Campana) había pedido 20 años de cárcel, y la querella, representada por los abogados Fernando Burlando y Javier Baños, 50.

Según el relato de Prandi en el juicio, los ataques sexuales comenzaron en 2015, poco después del nacimiento de su segundo hijo. Asegura que fue sometida sexualmente, aislada de su entorno, humillada y despojada de sus recursos económicos. En su declaración judicial, afirmó: “Yo era su esposa y lo tenía que hacer. Mientras dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar. No fui violada una vez, sino infinidad de veces”.

Tras la sentencia de primera instancia, la defensa de Contardi fue asumida por el abogado Fernando Sicilia, que fue quien presentó la apelación ante el Tribunal Penal de Casación bonaerense.

El 16 del mes pasado, la Sala V del citado tribunal de alzada dio a conocer su resolución: confirmó la condena, pero redujo en seis meses de la pena, es decir la fijó en 18 años y medio.

Ahora con la representación de Oneto y Alvarado, Contardi recurrió ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

“El recurso incorpora prueba nueva: las entrevistas que la denunciante dio a revistas de alcance nacional durante el mismo período en que habrían ocurrido los hechos”, explicaron los abogados de Contardi.

En las entrevistas incorporadas por Oneto y Alvarado figura una nota de Prandi publicada en la revista Caras el 23 de agosto de 2016 donde la actriz y conductora dijo: “Por suerte, tengo un marido que me banca en todo y me ayuda con los chicos”.

También citaron una nota que salió en Gente en 2017, donde Prandi afirmó: “¿Claudio es celoso?” “Lo normal (…) Lo cierto es que mis hijos me celan más que mi marido".

Oneto y Alvarado compararon las declaraciones en notas periodísticas con lo que Prandi afirmó en el juicio: “Era [Contardi] muy celoso, muy controlador” y el control “era absoluto”, entre otras cuestiones.

Entonces, los nuevos abogados de Contardi afirmaron: “Cuando alguien no quiere hablar de su vida privada, no habla. Sobre su matrimonio, Prandi habló, y habló bien”.

Y agregaron: “La defensa no le pide a la Corte que decida hoy cuál de las dos versiones es cierta. Sostiene algo más simple: frente a dos relatos tan distintos de la misma persona, lo mínimo era preguntarle en el juicio. No ocurrió por tres razones:

Las notas no se ofrecieron como prueba, aunque eran públicas y de fácil acceso

aunque eran públicas y de fácil acceso La prueba que sí se ofreció fue rechazada: los expedientes de familia y el testimonio de una expareja del imputado

los expedientes de familia y el testimonio de una expareja del imputado No se usaron las herramientas del juicio oral: la defensa que actuó en el debate asumió a días de su inicio, tras sucesivos cambios de abogados y con solo dos días de prórroga, y no recurrió a la técnica de confrontar a la testigo con sus propias declaraciones previas".

Entonces, Oneto y Alvarado le pidieron a la Suprema Corte de Justicia bonaerense “la absolución de Contardi o, en subsidio, un nuevo juicio con una defensa eficaz, en el que la denunciante pueda ser confrontada con sus propias palabras”.