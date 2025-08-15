Julieta Prandi reveló hasta dónde llegó el acoso de Claudio Contardi: “Aparecieron palomas sin cabeza”

Luego de que la Justicia resolviera condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado contra Julieta Prandi, la modelo reveló hasta dónde llegó el acoso de su exmarido. “Aparecieron palomas sin cabeza en la puerta de mi casa”, contó en una entrevista exclusiva con LAM (América TV).

En diálogo con Ángel de Brito, dio detalles escabrosos de la violencia que sufrió por parte de su victimario. “Quiero empezar a vivir sin miedo, sin darme vuelta por la calle, a ver si alguien me está siguiendo; si encuentro ‘regalitos en la puerta’“, comentó. Rápidamente, el conductor la interrumpió y le preguntó: ”¿Te pasaba eso de la magia negra, no?“. Y ella asintió.

Incluso, contó que Contardi había sido su novio a los 18 años y, cuando apareció nuevamente en su vida, se acercó cuando estaba muy vulnerable y se mostró como un hombre bueno y contenedor. “Porque en ese momento, que había fallecido uno de mis pilares, que era una de mis dos abuelas, mis padres no estaban, mi hermana se había ido a vivir a Chile muchos años”, comentó.

Julieta Prandi reveló que sufrió violencia psicológica y económica por parte de su expareja

Y continuó: “Entonces, era un momento también de mucha soledad y de dolor y, bueno, se acercó como un amigo y así volvió a mostrar una faceta encantadora y de una persona madura, cambiada, que podía ser el amigo confesor, el que te ayuda con un trámite. Y bueno, cuando me quise acordar ya estaba de vuelta en una relación".

Julieta también hizo referencia a que era permanentemente controlada por su exmarido en todo momento y mencionó que el poder que él ejercía influyó en su carrera como actriz: “Por tanto control, por celos y por situaciones... yo estaba en ese momento grabando Amor en custodia y eran 10 o 12 horas de grabación y él en la puerta del canal con sus mensajes insistentes de ‘¿cuándo terminás?’, ‘¿cuánto falta?’. En ese momento, hasta tuve un contrato en donde yo prohibí tener escenas de sexo a pedido de él“.

Por otro lado, dio a conocer cómo le entregó el poder legal para que pueda cobrar su sueldo y, tiempo después, Contardi se aprovechó de la situación y comenzó a ejercer violencia económica sobre ella. “Estaba de lunes a sábado haciendo Zapping. Había uno que era diario. Entonces, yo estaba embarazada de mi primer hijo, en ese momento en un idilio de la relación, el pico más alto de su mejor cara“, comenzó.

Julieta Prandi aseguró que al principio Contardi se mostró como "un hombre encantador"

“Era una princesita de cristal que había que cuidar y, en ese ‘yo te ayudo, no tenés tiempo’, solamente me quedaban los domingos, así que me hace firmar este poder general administrativo en donde él iba a Actores y a Telefe a cobrar mi sueldo. Y así empezó. Después fue lo del departamento y creo que la historia la conocen", siguió.

Luego, informó que fue engañada por su victimario para hacer una operación inmobiliaria: “Mi primer departamento lo compré con mi trabajo y ahí quedo embarazada. Y él me propone comprar algo juntos, entonces, supuestamente, yo como parte de pago le entrego mi departamento y ese grande que íbamos a tener se iba a poner a nombre de los dos. Pero nunca fue puesto a nombre de los dos y nunca hubo una compraventa real ni yo recibí ningún tipo de dinero”.

Por último, reveló cómo vivió el proceso judicial. “Fue muy larga la espera y desgarradora, también todo el tránsito que tenés que pasar de pericias, que no es una ni una entrevista, son muchísimas, y apelaciones, instancias”, expresó y finalizó: “Es un derrotero muy, muy fuerte el que sufre la víctima de violencia de género y, por lo general, la mayoría en el camino abandona esta instancia, es demoledora. Pero sí, la pena es ejemplar”.