El exPuma Patricio Albacete fue denunciado por su expareja Pamela Pombo por intento de homicidio

Tras la denuncia penal presentada por la modelo y fisicoculturista Pamela Pombo contra su expareja, el exintegrante de Los Pumas Patricio Albacete, por hechos de violencia de género y tentativa de femicidio, la Justicia dispuso que el exdeportista abandone el domicilio que compartían en el barrio porteño de Recoleta y le impuso una restricción perimetral de 200 metros.

Según informó a LA NACION la abogada de la denunciante, Ivana Crea, las medidas se hicieron efectivas este sábado. “Además, se le otorgó a mi defendida un botón antipánico”, precisó la letrada.

La presentación judicial se realizó el pasado jueves en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), donde Pombo denunció una serie de episodios de agresión que, según su testimonio, se habrían producido en los últimos meses. En paralelo, se inició una causa penal en la Fiscalía N.º 42 por presuntas lesiones y tentativa de femicidio.

Exclusión del hogar y restricción perimetral: el exrugbier Patricio Albacete fue denunciado por su expareja Pamela Pombo

En las últimas horas, un programa de América TV reveló el registro fílmico de uno de los ataques físicos que sufrió la víctima. “Además de esa grabación —que no corresponde al hecho más grave y data de mediados de 2025—, se aportaron fotografías e informes médicos como prueba”, indicó Crea. La abogada agregó que su clienta dejó de tener acceso a las cámaras de seguridad del domicilio porque, según denunció, Albacete eliminó la aplicación de su teléfono.

LA NACION intentó comunicarse con el exrugbier para contar con su versión de los hechos, pero hasta el momento no tuvo respuesta.

La relación entre ambos se formalizó con un casamiento civil en diciembre de 2024, seguido de una celebración en Pilar. De acuerdo con el relato de Pombo, el vínculo estuvo atravesado por conflictos que se intensificaron con el tiempo, pese a haber intentado una terapia de pareja.

En el material audiovisual difundido por la víctima, se observa al exdeportista en una actitud violenta. “Hija de mil p..., deja eso ahí”, gritaba el exrugbier, mientras agarraba y amenazaba a Pombo. El contenido forma parte de la evidencia presentada en la causa.

Exclusión del hogar y restricción perimetral: el exrugbier Patricio Albacete fue denunciado por su expareja Pamela Pombo.

Qué dijo la denunciante

En declaraciones televisivas, luego de que reprodujeran el video en el que se ve cómo el atleta la sujeta del cuello y la sacude violentamente en su propia casa, Pombo brindó detalles de su relación. “Hicimos terapia de pareja. Creo que pusimos todo, pero llegaban momentos en los que ya no podía, daba miedo”, aseveró.

Exclusión del hogar y restricción perimetral: el exrugbier Patricio Albacete fue denunciado por su expareja Pamela Pombo. Gentileza Pamela Pombo

Sobre la escena grabada y difundida en América, Pombo aclaró: “La mayoría eran discusiones por infidelidades; y ese video también. De hecho, yo pedía explicaciones y él me decía lo mismo de siempre: ‘Estás fabulando, estás inventando’”.

Exclusión del hogar y restricción perimetral: el exrugbier Patricio Albacete fue denunciado por su expareja Pamela Pombo. Instagram

Cuando la conductora del programa, Yanina Latorre, le mencionó que en un fragmento de la filmación se lo ve a Albacete abrazándola y pidiéndole disculpas, Pombo dijo: “Él me contó en un momento que tenía problemas de ira y que lo estaba tratando, por eso iba a terapia, y yo lo tomaba como: ‘Bueno, brotó en un momento y se dio cuenta’”.

“Decidimos separarnos en noviembre de 2025 y un mes después se me acercó a los gritos diciéndome que me fuera, que era su casa”, apuntó al mismo tiempo que aclaró que se quedó en la vivienda hasta estos días. “Hace siete meses que estoy en alerta, que no duermo, que no como bien”, subrayó la modelo.