El fenómeno que sorprendió en Mendoza e iluminó el cielo por la noche

Aunque varios medios locales hablan de un meteoro, ningún especialista confirmó aún el origen del evento

La calma de la medianoche mendocina se vio interrumpida por un resplandor inesperado. A las 0.39 del sábado, una potente luz iluminó por completo el cielo y el suelo de varias localidades de la provincia. El fenómeno, que duró apenas unos segundos, fue captado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

Según informó Diario Uno, se trató de un posible bólido o meteoro que atravesó la atmósfera con un fulgor tan intenso que tiñó de rojo la madrugada mendocina. Sin embargo, hasta el momento ningún experto en astronomía o geofísica confirmó oficialmente la naturaleza del suceso.

En los videos difundidos por usuarios y medios locales, la escena se asemeja a la de un relámpago en medio de una tormenta eléctrica: el firmamento se enciende de manera súbita y, por unos instantes, también se iluminan casas, árboles y caminos rurales.

El acontecimiento fue visible en distintos puntos de San Rafael, Las Heras, Maipú, Junín, Rivadavia y zonas rurales del este. Incluso algunas personas en plataformas digitales aseguran que pudo observarse desde la provincia de Neuquén. Varios residentes, sorprendidos por la intensidad del destello, salieron de sus casas creyendo que se trataba del inicio de una tormenta, aunque el pronóstico no anticipaba actividad eléctrica ni lluvias en la región.

En la plataforma X (ex Twitter) numerosos usuarios compartieron su asombro y buscaron explicaciones.

Uno de ellos publicó: “Necesito saber si alguien más vio el ‘meteorito’ que pasó por el cielo de Mendoza, no puede ser”. Minutos más tarde agregó: “Yo vivo en Maipú, te juro que se me iluminó toda la pieza y por un momento pensé que era un avión cayendo”.

En respuesta, otro comentó: “Sí, desde Las Heras se vio una luz naranja hacia Maipú”.

En tanto, un tercer usuario indicó: “Yo estaba trabajando y se vio todo rojo en las cámaras de la garita y el cielo también, FUE IMPRESIONANTE”.

Incluso otra persona aseguró: “Soy de Neuquén y hasta acá se vio”.

A su vez, un usuario compartió imágenes captadas por cámaras de seguridad en Junín y Rivadavia, donde se aprecia el momento exacto del destello. En tanto en TikTok, otro vecino de la zona publicó otro video que muestra la escena reproducida en un monitor de vigilancia, en la que el cielo se torna completamente rojo.

A falta de confirmaciones oficiales, los medios locales coinciden en que el fenómeno podría corresponder a un meteoro, es decir, un fragmento de cuerpo celeste que suele desintegrarse al ingresar en la atmósfera terrestre. En caso de que parte de ese material haya alcanzado el suelo, el evento se catalogaría, según especialistas de la NASA, entonces como meteorito.

