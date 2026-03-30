El fiscal pidió la pena de cuatro años y siete meses de cárcel para Felipe Pettinato

En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°14, a cargo del juicio, el fiscal Fernando Klappenbach pidió la pena de de cuatro años y siete meses de prisión para Felipe Pettinato, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal no se puede afirmar que el hijo del músico y conductor Roberto Pettinato haya dejado “librado a su suerte o a la buena de Dios” a su amigo Melchor Romero, el neurólogo que murió en el incendio de su departamento de Palermo, siniestro ocurrido en mayo de 2022.

El alegato del fiscal Fernando Klappenbach Captura

“Sí se puede decir que sus acciones no tuvieron éxito. No se puede decir que no intentó nada, que se ‘rajó’. Hizo lo que hizo, lo que la prueba sugiere, en un estado de shock, pero no alcanzó y no puedo evitar que su amigo no falleciera”, explicó Klappenbach, mientras su palabras eran escuchadas por el acusado y la madre de la víctima, quienes siguieron las alternativas de la audiencia por la plataforma Zoom.

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