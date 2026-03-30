El fiscal pidió la pena de cuatro años y siete meses de cárcel para Felipe Pettinato
El hijo del músico y conductor Roberto Pettinato es juzgado por el incendio donde murió su amigo Melchor Rodrigo
- 2 minutos de lectura'
En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°14, a cargo del juicio, el fiscal Fernando Klappenbach pidió la pena de de cuatro años y siete meses de prisión para Felipe Pettinato, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal no se puede afirmar que el hijo del músico y conductor Roberto Pettinato haya dejado “librado a su suerte o a la buena de Dios” a su amigo Melchor Romero, el neurólogo que murió en el incendio de su departamento de Palermo, siniestro ocurrido en mayo de 2022.
“Sí se puede decir que sus acciones no tuvieron éxito. No se puede decir que no intentó nada, que se ‘rajó’. Hizo lo que hizo, lo que la prueba sugiere, en un estado de shock, pero no alcanzó y no puedo evitar que su amigo no falleciera”, explicó Klappenbach, mientras su palabras eran escuchadas por el acusado y la madre de la víctima, quienes siguieron las alternativas de la audiencia por la plataforma Zoom.
Noticia en desarrollo
- 1
Sorpresivo hallazgo en Caballito de un camión que transportaba 400 litros de ketamina, la droga que mató al actor Matthew Perry
- 2
Recoleta: grabaron a un vecino que disparaba a las personas con un rifle de aire comprimido desde su balcón
- 3
Manejaba borracho y atropelló a dos menores: tenía casi cinco veces más alcohol en sangre de lo permitido
- 4
“Los rompeportones”: forzaban accesos a garajes para entrar a robar en edificios