El debate donde Felipe Pettinato, uno de los hijos del músico y conductor de TV Roberto Pettinato es juzgado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, entró en su etapa final. Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 14, la familia de Melchor Rodrigo, el neurólogo muerto en el incendio ocurrido en el departamento de Palermo del acusado, pidió la pena de 15 años de prisión.

“Lo que sabemos es que el incendio existió y que lo provocó Pettinato”, sostuvo el abogado Alejandro Drago, abogado que representa a la familia de la víctima, ante los jueces Enrique Gamboa, Gabriel VegayGustavo Valle.

El letrado agregó: “Lo que sí podemos cuestionar es que el de 16 mayo de 2022 el acusado no tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima, de quien decía que era su amigo, de quien era su médico tratante. No hubo un llamada, un mensaje. Eso era lo esperable de una persona de bien que se considera inocente, hubiera sido bueno que se presente, que pida perdón o que de detalles de lo que pasó”.

El debate, donde el Ministerio Público está representado por el fiscal Fernando Klappenbachy el auxiliar fiscal Francisco Figueroa, comenzó el 23 de febrero. Las audiencias se realizan de manera virtual.

El delito por el que llegó a juicio a Pettinato, de 32 años, tiene prevista una pena de entre ocho y 20 años de cárcel, de acuerdo con el artículo 186 inciso 5 del Código Penal.

Pidieron 15 años de prisión para Felipe Pettinato Captura

El incendio ocurrió el 16 de mayo de 2022 en el departamento 22F del edificio de Aguilar 2390, casi Cabildo, en Palermo, donde vivía el hijo del músico.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Martín Mainardi le imputó a Pettinato haber iniciado el fuego “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

En la primera audiencia, el acusado se negó a declarar. Cuando el presidente del tribunal, el juez Gamboa, le preguntó si iba a prestar declaración indagatoria, Pettinato respondió: “No, voy a usar mi derecho de no declarar”. Durante la instrucción de la causa también se negó a prestar declaración indagatoria.

Hoy, en su alegato, Drago afirmó: “El incendio existió y lo provocó Pettinato. Contamos con la prueba testimonial y pericial. Todos los vecinos dieron cuenta de que ocurrió ese incendio, se tuvo que evacuar el edificio. Ell médico legista declaró que si ‘hubiera ocurrido unos pisos más abajo, se hubiera puesto en riesgo a todo el edificio’ y la consecuencia de este incendio fue la muerte de de Melchor“.