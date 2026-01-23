El Gobierno elevó el monto de la recompensa a cambio de información sobre el paradero de Loan

A un año y medio de su desaparición, el gobierno nacional elevó a 20 millones de pesos el monto de la recompensa para quienes brinden información útil para dar con el paradero de Loan Danilo Peña, el niño que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio, en Corrientes. Anteriormente, el Poder Ejecutivo ofrecía una cifra de 5 millones para quienes, sin intervenir en hechos delictuales, otorguen datos a la investigación.

“Dispónese el incremento de la recompensa a la suma total de $20.000.000, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales brinden datos útiles que permitan dar con el paradero del menor Loan Danilo Peña, argentino, que se encuentra desaparecido desde el 13 de junio de 2024, siendo visto por última vez en el Paraje Algarrobar de la localidad de 9 de Julio, departamento de San Roque, provincia de Corrientes”, estableció el Ministerio de Seguridad Nacional en la Resolución 51/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

En esta línea, informó que quienes cuenten con información podrán comunicarse a la línea 134, del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. El pago, en tanto, será realizado por la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva una vez que se confirme el mérito de la información brindada.

El Gobierno ofreció datos sobre Loan Peña y aseguró que es “de tez trigueña, delgado, con ojos marrones y cabello corto castaño oscuro”. Al momento de su desaparición vestía una remera negra con letras rosadas y la palabra “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes, de 80 centímetros de altura aproximadamente, y tiene una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza.

Cuando fue visto por última vez, Loan Peña tenía cinco años. El niño había ido junto con su padre, José Peña, a almorzar a la casa de su abuela paterna, Catalina Peña, que está ubicada en el paraje El Algarrobal, zona rural de 9 de Julio. Durante los primeros días de la búsqueda, la única pista que se siguió fue que el menor se había perdido luego de haber ido hasta un naranjo a buscar frutos junto a su tío Antonio Bernardino Benítez y un matrimonio amigo, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, tres adultos que participaron de la comida y fueron detenidos. Este evento habría sido pasadas las 14 y los participantes habrían caminado 600 metros hasta dicho árbol para recolectar las naranjas.

Sin embargo, la carátula luego pasó de "abandono de persona” a “trata de persona”. La hipótesis principal que investiga la Justicia es que Loan fue raptado y entregado a una red de trata. Los sospechosos de realizar la entrega final de Loan con esos fines son Victoria Caillava, quien se desempeñaba como directora de Producción del municipio, y su marido, el oficial retirado Carlos Pérez.