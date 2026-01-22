Hallaron un arsenal de armas en la casa de un jubilado y exmiembro del ejército francés: lo denunció su hijo

Una denuncia por violencia de género y amenazas terminó con el hallazgo de un arsenal de armas en una localidad de General Pueyrredón, a 19 kilómetros de Mar del Plata. Un hombre de 80 años fue denunciado tras agredir a su pareja y amenazar de muerte a ella y a su hijo y, durante el allanamiento de su hogar, encontraron diez armas y más de 150 municiones.

La denuncia se efectuó a mediados de enero. El hijo del hombre, de 18 años, alertó a la policía local que su padre había violentado a la mujer y, en paralelo, lo había amenazado mientras efectuaba un disparo al aire, reportó el medio marplatense La Capital.

Tras ello, se inició una investigación sobre el acusado: efectivos policiales recolectaron información, entrevistaron a los involucrados y analizaron publicaciones del hombre en redes sociales. Aseguraron que el sospechoso usaba frecuentemente armas de fuego y padecía de problemas psicológicos.

El descubrimiento más llamativo fue que el hombre había formado parte de la Legión Extranjera Francesa (LEF), un cuerpo de élite del ejército francés que reúne a legionarios de los cinco continentes capaces de operar en cualquier entorno: montañoso, anfibio y terrestre. Fue fundado en 1831 y recluta voluntarios extranjeros para que sirvan a Francia con pruebas físicas y psicológicas de un alto nivel de exigencia.

Tras la investigación, los policías de la seccional cuarta, la comisaría decimocuarta y el Grupo de Apoyo Departamental (GDA) coordinaron un allanamiento el pasado 14 de enero en la vivienda del acusado en el barrio La Gloria de la Peregrina. Al ingresar, los efectivos aprehendieron al hombre, quien se mantuvo detenido durante el procedimiento. Durante su recorrido, los efectivos hallaron el gran arsenal: diez armas, cargadores y más de 150 municiones.

Más imágenes de las armas, cargadores y municiones encontradas

Los agentes incautaron una réplica de pistola Pietro Beretta de aire comprimido calibre 4,5 milímetros, una pistola Colt calibre 11.25, un revólver Taurus calibre 38, un revólver calibre 32 Premier S&W, un pistolón antiguo sin marca, un revólver sin marca ni numeración, una carabina calibre 22 BRNO Checoslovaquia, un rifle de aire comprimido, una escopeta calibre 12.70 CBC, un rifle de colección avancarga con inscripción 1849B y un rifle palanquero Winchester calibre 44, informaron desde La Capital.

Tras el procedimiento, el arsenal fue secuestrado y el hombre fue liberado. Sin embargo, fue imputado por el fiscal de Flagrancia, Paulo Cubas, por los delitos de amenazas, abuso de arma y tenencia ilegal de armas.





La Legión Extranjera Francesa

Soldados de 150 países integran la Legión Extranjera de Francia, considerada una de las tropas de élite más rigurosas del planeta, según había documentado en 2025 la señal DW. Durante casi dos siglos, han estado en la vanguardia de todos los conflictos bélicos de Francia.

A través de su historia, la Legión Extranjera en varias oportunidades debió soportar amenazas contra su existencia. En los años 60, el por entonces presidente francés, Charles de Gaulle, trató de desmantelar la Legión después de que varios regimientos se rebelaron contra su decisión de poner fin a la dominación francesa en Argelia.

Las tropas de la Legión Extranjera Francesa operan bajo un paracaídas desplegado el 30 de enero de 2013 en el aeropuerto de Tombuctú, dos días después de liberar la ciudad desértica del norte de Malí. El 30 de enero, las fuerzas francesas entraron en Kidal, el último bastión islamista en el norte de Malí, tras una rápida ofensiva liderada por París, mientras Francia instaba a iniciar conversaciones de paz para reducir las tensiones étnicas dirigidas contra árabes y tuareg. Eric Feferberg - AFP

La Legión Extranjera fue también llevada al plano romántico en la cultura popular, memorablemente en la clásica película de Hollywood Beau Geste , de 1939, y en la que el actor Gary Cooper peleaba contra beduinos del Sahara montados en camellos.

Los reclutas actuales no afrontan semejantes peligros, pero las pruebas de ingreso son aún rigurosas. Las deserciones que históricamente abundaron en la Legión son hoy raras porque los reclutas tienen un año para reconsiderar su propósito y volver a la vida civil.

En otros aspectos, todas las reglamentaciones de la Legión Extranjera son ahora idénticas a las del ejército francés. Los castigos generalmente incluyen períodos en el calabozo y la suspensión de la paga.