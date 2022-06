“El Gordo” Valor fue demorado por la policía por una causa de 1999 y una foto difundida desató un escándalo policial

A los 68 años, Luis Alberto Valor, “El Gordo”, fue, una vez más, el protagonista de un suceso policial, tras haber sido demorado durante la tarde de ayer en la localidad de Lagomarsino, partido de Pilar. Aparentemente, el exlíder de la “Superbanda” estaba con otros dos hombres en una “situación sospechosa” en la puerta de una casa, por lo que fueron aprehendidos y llevados a una seccional para su identificación.

Ninguno quedó detenido, aunque al Gordo se le notificó que había un pedido de paradero activo para él en una causa por homicidio radicada en el departamento judicial San Martín, y uno de sus acompañantes se le impuso la notificación de un pedido de captura activo por encubrimiento. A ambos se les abrió una causa por “averiguación de ilícito” y al tercer sospechoso, una por “violación de domicilio” (la vivienda frente a la cual los arrestaron, y de la que, aparentemente, tenía la llave. También se abrió un sumario administrativo dentro de la policía bonaerense contra personal de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Pilar por la difusión de una foto que mostraba a Valor y lo anunciaba como “detenido por robo”.

Luis Valor

El controversial hecho se produjo la tarde del martes, en la intersección de las calles Brasil y Egipto, luego de que personal de la UPPL y de la Guardia Urbana de Prevención de Pilar advirtiera que de un Fiat Palio Adventure bajaban tres hombres –uno de ellos, con una barreta en la mano– junto al portón de una casa en la que, en ese momento, no había ninguna persona. Eran Valor; Luis Alberto Gamboa, de 52 años, y Alberto Segundo González, de 59, quien dijo ser dueño de la casa, aunque en su DNI, aparentemente, no figuraba esa dirección.

Aparentemente, el hecho tomó otro tinte al realizar las respectivas averiguaciones. Allí surgió el dato de que Valor estaba comprometido en una causa por no haberse presentado a una citación judicial. Debido a esto, recaía sobre él un “pedido de paradero activo” fechado el 3 de diciembre de 2021 y solicitado por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de San Martín. El llamado estaba relacionado con una investigación por un homicidio ocurrido en 1999. El Gordo fue liberado por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Pilar. La mañana siguiente, por sus propios medios, Valor se presentó en los Tribunales de San Martín.

“Me veo involucrado porque llevé al dueño de la casa en mi coche y cuando vino la policía nos llevó a todos presos. En la comisaría expliqué todo, pero me dijeron ‘vos tenés antecedentes y te vamos a notificar de todo, tenés que esperar’, y pasaron las horas y me incomodé porque ya viví estar atrás de una reja. Me quedé un par de horas sufriendo mucho frío y cosas que no tengo que andar pasando”, dijo Valor en diálogo con la TV.

Rodrigo Néspolo - LA NACION

En el operativo, coordinado por el oficial inspector Gastón Cáceres, titular del Destacamento Lagomarsino, también fue demorado Gaona, de 52 años, con domicilio en General Rodríguez, quien posee un pedido de captura por “encubrimiento”, solicitada por la UFI de Martínez.

Pero el hecho no quedó ahí, ya que luego del operativo se difundió una fotografía donde se mostraba a Valor esposado y “detenido”, por lo que medios de todo el país comenzaron a replicar la noticia de un supuesto robo. Respecto a eso, fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense dijeron que se abrirá un sumario para investigar el hecho: “Siempre que se filtre algo que no esté en el marco de una investigación terminada o que la Justicia permita, merece sanción. Así lo dice la norma” detallaron.

“Primero no me reconocieron [los policías] y después sí; fui bien tratado, pero eso demoró mucho tiempo y no merecía pasar por esa incomodidad. He sufrido muchos años esto y porque tenga antecedentes una persona que quiere hacer las cosas bien no se la puede dejar así. Ellos están informando mal a la población y quedo como un cuco; simplemente le hice una gauchada a una persona derecha. Tengo casi setenta años y ya no jodo a nadie”, resaltó Valor, quien además contó que se hará una película sobre su vida y que ahora trabaja como constructor de cabañas de madera en la zona del Delta.

El mítico atracador ha expresado en reiteradas ocasiones que se encuentra retirado del mundo delictivo luego de cumplir varias condenas por las que estuvo recluido en la cárcel durante 33 años. En los últimos años, había elegido radicarse una casa del Barrio San Antonio de Villa Rosa, donde pasa sus días junto con su esposa, Nancy.

El Gordo Valor se volvió una leyenda dentro del mundo delictivo entre las décadas de 1980 y 1990, liderando una banda criminal homónima dedicada al robo de bancos y recaudadores de caudales. En total, en su historial delictivo se le suman, al menos, 43 asaltos.

Luis "El Gordo" Valor y su banda, en los Tribunales de San Martín, en noviembre de 1999 Archivo

En setiembre de 1994, Valor se fugó del Penal de Villa Devoto junto a otros presos tras descolgarse de una sábana saltando desde una altura de siete metros para ganar la calle, pero luego fue recapturado.

En 2007 fue beneficiado con una excarcelación tras haber pasado 15 años detenido y por no estar firme su sentencia. Sin embargo, el 31 de julio de 2009 volvió a ser apresado tras una persecución y tiroteo que finalizó dentro de un country de la localidad de Pablo Nogués.

En mayo del 2014 había recuperado temporalmente la libertad bajo un régimen especial, pero en un mes después volvió a la cárcel al ser sorprendido portando armas y en julio de 2018 quedó libre al cumplir la totalidad de la pena.

Años atrás fue el mismo Luis Valor el que expresó a LA NACION estar arrepentido por sus años como delincuente: “No es negocio ser ladrón. Acabás preso, muerto o sin un peso, cómo yo” dijo.