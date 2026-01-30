El hermano de Narela Barreto dio detalles del círculo íntimo de la joven y arrojó cuál es la hipótesis de la familia

En medio del dolor y la incertidumbre, la familia de Narela Micaela Márquez Barreto intenta reconstruir qué ocurrió en las horas previas a su muerte. Mientras avanza la investigación judicial en Estados Unidos, su hermano Santiago Barreto habló con LN+ y brindó detalles sobre el círculo íntimo de la joven, además de compartir la principal hipótesis que maneja la familia.

“Mi viejo llegó el martes a Los Ángeles y nos avisó que estaba muerta. Supuestamente, estaba muerta desde el viernes, el día que desapareció. Ese parece que fue el día del homicidio”, explicó. La familia aguarda ahora la autopsia para conocer si el cuerpo presenta signos de violencia y tener mayor claridad sobre lo que le pasó.

Hallaron muerta a la argentina en Los Angeles

Las últimas horas y el círculo íntimo

Santiago contó que, hasta el momento, no cuentan con información oficial detallada. “No sabemos si tiene marcas. Mi viejo fue a reconocer el cuerpo, pero no la vio en el lugar de los hechos. La encontraron a cinco cuadras de su casa”, señaló, y explicó que prefieren no preguntarle demasiado para no profundizar el dolor, ya que él se encuentra solo en el exterior.

Respecto de versiones que circularon en las últimas horas, el hermano fue categórico. “Lo del Uber es mentira, eso no pasó”, aclaró. Detalló que la cuenta de su hermana estaba vinculada a la de su madre y que el único viaje pedido ese día fue para una entrega puntual, por una tarjeta que ella recibió.

Narela Barreto había desaparecido el viernes pasado, día que los investigadores estiman que la habrían asesinado Captura web

“Conocíamos a sus amigos”

El hermano de Narela remarcó que conocía a todas las personas cercanas a Narela. “Todos los días hablaba con mi mamá. Hasta las diez de la noche habló con su amigo, estaba en su departamento y salió, creemos, a trabajar. Trabajaba en horario nocturno”, explicó Santiago. Agregó que el departamento donde vivía lo había alquilado recientemente y que la joven se mostraba feliz y tranquila en ese lugar.

En ese marco, negó las especulaciones sobre un joven colombiano mencionado en algunas versiones. “Lo conocemos y nos ayudó en el caso. Esas especulaciones no sé de dónde salieron. Era la persona más pegada a mi hermana, comía con su familia, ella lo mencionaba siempre”, sostuvo. Según afirmó, el círculo íntimo de Narela era “sano y bueno” y todos colaboraron con la familia desde el primer momento.

Narela Barreto, la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles y encontraron muerta Captura web

A la espera de los resultados forenses, la familia mantiene una hipótesis clara. “Creemos que alguien la habrá agarrado desprevenida y realizó el homicidio”, expresó Santiago. “Hasta que no esté la autopsia, no sabemos más”, concluyó.