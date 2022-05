El mensaje del mendocino detenido por abusar de su hijastra tras del suicidio de su pareja en España: “No sé si es cobardía o valentía lo que hiciste”

Después de la detención de Diego Daligheri, el mendocino que abandonó a su familia en España tras ser acusado de abusar de una hijastra, se conoció este viernes el mensaje que el hombre le dedicó a su pareja y madre de sus hijos, Micaela Romero, luego de que esta se suicidara producto de lo ocurrido.

El posteo en las redes sociales fue recogido por MDZ Online y data del 21 de mayo, tres días después de que la mujer se quitara la vida en una plaza cercana al departamento de la ciudad de Zaragoza donde vivían junto a sus cinco hijos: dos de la pareja y otros tres de Micaela -entre ellos la joven de 17 años que denunció a Daligheri.

“Me enamoré de vos con solo 16 años y después de 23 años lo sigo haciendo todos los días un poco más”, comienza el texto que el hombre publicó en Facebook y sigue: “Acepté tus locuras y las viví al lado tuyo de la mejor manera con un solo objetivo: criar a los niños sin el dolor que nosotros sentimos”.

Tras ello agrega: “Hoy no sé y nadie lo puede explicar si es cobardía o valentía lo que hiciste, pero te voy a ir a buscar a dónde estés para tenerte al lado mío; solo pido que me des tiempo porque hoy no puedo bajar las brazos por mis bebés. Esos ángeles que no entienden nada”.

Y concluye: “Ya descansas de esta locura que es la vida. Siempre serás mi gran amor y te voy a encontrar, aunque tenga que atravesar el mismo infierno. Hasta siempre, mi gran amor, Micaela”.

Daligheri volvió a la Argentina un día antes de que Micaela se suicidara. Previo a esto, su hijastra le había revelado a la mujer los abusos sexuales que habría sufrido de parte de su pareja cuando ella era apenas una niña.

Según declaró al citado medio Adriana Romero, tía de la fallecida, antes de regresar al país el hombre y su sobrina tuvieron una fuerte discusión. “Parece que fue una situación muy difícil, que ella no puedo soportar; estamos destrozados y esperamos pronto poder estar con los chicos. Yo crie a Micaela junto con mi mamá, por eso aún no podemos creer lo que pasó. Es demasiado doloroso”, expresó.

Una vez en la Argentina se inició una causa impulsada por la denuncia de la joven presuntamente abusada que derivó en la detención de Daligheri en las últimas horas. El hombre fue imputado por el delito de “abuso sexual agravado”.

Con relación al futuro de los niños, que quedaron al cuidado de parientes lejanos en España, Adriana explicó que se está haciendo todo lo posible para tramitar la repatriación y traerlos de regreso a Mendoza.

“Por ahora eso es lo que necesitamos, que las autoridades sean lo más expeditivas posible para poder tener a los chicos de vuelta. Ellos están sufriendo la pérdida de su mamá y además están en un país que no conocen. Están bien, pero deben volver lo antes posible”, alertó.