Allanan la casa de Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

En medio de la desesperada búsqueda de Agostina Vega en Córdoba, efectivos de la policía allanan la casa de Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento por la desaparición de la adolescente de 14 años.

El operativo de este viernes se centra en el domicilio del hombre de 33 años ubicado en Juan del Capillo al 878. Camionetas de Infantería cortaron la cuadra y personal del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de Córdoba tocaron la puerta para ingresar, pero como nadie abrió, forzaron la entrada, de acuerdo con lo publicado por El Doce TV.

Agostina Vega y Claudio Barrelier

El mismo medio cordobés indicó que durante la noche del jueves se habrían registrado movimientos dentro de la propiedad y que al momento del allanamiento se habrían encontrado personas dentro de la vivienda.

Barrelier está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada. El hombre fue pareja de la madre de Agostina, Melisa Heredia, y conocía a la menor, que se sospecha viajó en un remís hasta su casa engañada por él, quien le habría dicho que iban a preparar una “sorpresa” para la mujer.

Allanamiento en la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso de la desaparición de Agostina Vega, la niña de 14 años Captura

El allanamiento sucede tras la declaración del acusado, que dio su testimonio durante casi tres horas ante el fiscal Raúl Garzón. En esa indagatoria, Barrelier negó que Agostina hubiese ingresado el sábado a la noche en su vivienda, aunque su familia dice que es ella la chica que aparece en las imágenes de una cámara de seguridad; el hombre aseguró que es su hija la del video. Peritos realizaron una inspección con perros adiestrados para encontrar rastros en esa casa.

El momento en que Agostina ingresó a la casa del único detenido por su desaparición

En paralelo, los investigadores analizan por estas horas los mensajes que recibió la madre de Agostina, desaparecida desde el sábado 23 de mayo. El material fue entregado a la fiscalía, junto con data de un mensaje que asegura: “Tu hija está bien, dormida. Quedate tranquila”.

Según precisó su abogado, Carlos Nayi, los mensajes le llegaron al mismo tiempo que se inició el allanamiento del miércoles por la tarde en la casa de barrio Cofico.

Hasta el momento las conexiones del celular de la joven la ubicaron en la vivienda de Barrelier durante tres horas desde las 23 del sábado.

De acuerdo a Nayi, “por las pruebas recogidas” Agostina “estaría viva” y en Córdoba.

La desaparición

La adolescente está desaparecida desde el sábado a las 22.30 cuando tomó un remís frente a la casa de su familia en barrio General Mosconi e hizo unas 50 cuadras hasta barrio Cofico, donde vive el detenido. Fue el remisero que la llevó el que reveló el recorrido y el diálogo que mantuvieron. Contó que iba tranquila y alegre.

Allanamiento en la casa del detenido por el caso Agostina Vega Mario Sar

Barrelier fue arrestado en la madrugada del miércoles y, desde entonces, su defensor insiste en que Agostina no entró a su casa, que él pagó el remís (coincide con lo dicho por el chofer) y que caminaron unos 200 metros hasta que la menor se subió a un auto rojo. Esas imágenes, si existen, no se conocen. Tampoco las que muestren a la menor saliendo de la casa si, efectivamente, es ella la que ingresó.

La Fiscalía planteó que la desaparición no es responsabilidad de una sola persona, que habrían participado más. Ya se realizaron más de 20 allanamientos, todos con resultados negativos.