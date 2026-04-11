El niño tenía 4 años. Denuncias cruzadas y lesiones, qué se sabe de la muerte de Ángel

Ángel López, de 4 años, llegó en una ambulancia del servicio de emergencias al Hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut, con pulso. Había sufrido un paro cardiorrespiratorio en la humilde casa donde vive su madre. Era el domingo pasado. Cuarenta y ocho horas después de la internación, falleció. El resultado preliminar de la autopsia determinó que tenía lesiones recientes en la zona cerebral. La causa de la muerte todavía no se pudo determinar, pero el caso se investiga como como un posible homicidio.

Así lo informaron Cristian Olazábal y Facundo Oribones, fiscal jefe y fiscal general de Comodoro Rivadavia, respectivamente una conferencia de prensa.

El expediente judicial no tiene imputados. Sí, sospechados. Se trata de Mariela Altamirano, la madre del niño, y su pareja, cuya identidad no trascendió. Ambos están en Comodoro Rivadavia, sin acusación y en libertad, pero bajo vigilancia policial.

Se investiga el caso del niño de Comodoro Rivadavia como posible homicidio

“En la operación de autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense surgieron algunos traumatismos en la zona del cráneo. En base a esto se está tratando de dilucidar si las lesiones fueron producidas por una acción voluntaria o involuntaria”, explicó el fiscal general Oribones al comenzar la citada conferencia de prensa en el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.

El funcionario judicial dijo que las líneas de investigación son diversas.

“Sí, se investiga el caso como un posible homicidio, pero no se descarta ninguna línea de investigación”, afirmó el fiscal general.

La casa en la que vivía el menor con su madre

Antes de la conferencia de prensa, la madre del niño había hecho declaraciones en el sitio de noticias ADN Sur. “Yo no maté a mi hijo, lo protegí”, dijo la joven, de 28 años.

Altamirano hizo un repaso de lo ocurrido el domingo pasado en su vivienda del Barrio Quinta Uno de Comodoro Rivadavia.

“Nos levantamos temprano [con su pareja] y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos desde las 23, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantar y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo", contó.

Según dijo, en en ese momento, su hijo dormía. “Lo escuchaba roncar”, afirmó. Y agregó: “Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y llamo a la ambulancia enseguida".

Mientras esperaban al servicio de emergencias, la pareja salió de la vivienda. “Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado. Cuando llegaron los médicos el tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”, recordó la mujer.

Los fiscales Olazábal y Oribones confirmaron que cuando Ángel llegó en ambulancia al hospital tenía pulso, pero que había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que Ángel vivía en un estado de vulnerabilidad, entre denuncias cruzadas de sus padres.

El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal Captura

A pesar de la situación de vulnerabilidad, en la conferencia de prensa se afirmó: “No teníamos ningún indicador o alerta previa de que podía estar pasando algo con el menor. No había indicadores de alarma”.

La referencia a la ausencia de señales de alarma apunta a expedientes en el fuero penal, ya que otra cosa emergía en la Justicia de Familia. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que Lorena Andrade, pareja de Luis López, padre del niño, había presentado el año pasado una denuncia contra ese hombre por violencia.

Andrade, según los voceros consultados, había afirmado que ella y Ángel eran víctimas de agresiones.

“Hubo denuncias anteriores que fueron desestimadas y archivadas porque no había elementos de convicción [para avanzar]”, explicaron los fiscales Olazábal y Oribones en la presentación ante los medios de comunicación.

El abogado que representa al padre de Ángel en la causa que investiga la muerte del chico aseguró, en tanto, que ese hombre había perdido la custodia del menor hace cinco meses y que desde ese momento no tuvo contacto. “A mí se me convoca para investigar el asesinato de Ángel López, no para hablar de si el padre fue bueno o malo en sus relaciones”, afirmó en declaraciones al medio ADN Sur.

Luis López, al despedir los restos de su hijo Ángel en el cementerio de Comodoro Rivadavia

El juez de Familia Pablo López había decidido dar la tenencia del niño a su madre. Altamirano y Ángel estaban en un proceso de revinculación, después de que la joven regresara a Comodoro Rivadavia desde Córdoba.

Esa intervención judicial y la posterior muerte del niño emparentan en principio el caso con el homicidio de Lucio Dupuy, el chico de 5 años asesinado a golpes en Santa Rosa el 26 de noviembre de 2021. Por el crimen recibieron la pena de prisión perpetua la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti y, su pareja, Abigail Páez. En un posterior juicio político, resultó absuelta la jueza de familia Ana Clara Pérez Ballester, que habia sido cuestionada por entregar la custodia del menor a la madre, que sostenía un enfrentamiento con su exesposo.

El fiscal Oribones adelantó que si se llega a determinar responsabilidades de “otras instituciones” [por la decisión de revincular al niño con su madre] se harán las investigaciones correspondientes, pero por el momento están enfocados en determinar la causa de la muerte de Ángel.

Para Luis López no hay dudas de que lo que pasó con Ángel. “Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni en los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron", sostuvo en las últimas horas.

Antes de terminar la conferencia de prensa, el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia dijo: “No tenemos una evidencia firme que nos permita sostener que fue [la muerte de Ángel] una acción que fue ejecutada de forma deliberada”.

El fiscal Olazábal agregó: “No había constancias de lesiones externas, los traumatismos eran internos”.

Ante una consulta sobre la data de los traumatismo, los funcionarios judiciales explicaron que eran recientes y, según lo que pudieron hablar con la médica forense que intervino en la autopsia “como mucho de diez días anteriores” a su fallecimiento.

El fiscal general de Comodoro Rivadavia, Facundo Oribones, y el fiscal Cristian Olazábal Captura

“Nuestra prioridad es establecer la causa de la muerte”, sostuvieron los fiscales. Y para avanzar esperan los resultados de los estudios histopatológicos para complementar el resultado preliminar de la autopsia.

También, adelantaron, pedirán ante el juzgado de Garantías que interviene en el caso, la autorización para peritar el teléfono celular secuestrado en la vivienda de la madre de Ángel, con la posibilidad de que puedan reconstruir las últimas horas antes del trágico final.