Buscan a Agostina Vega, una adolescente de 14 años que desapareció tras subirse a un taxi en Córdoba

Una adolescente de 14 años desapareció en Córdoba el sábado pasado por la noche después de subirse a un taxi que conducía un conocido de la familia. Agostina Vega se dirigía a un barrio cercano, donde la esperaba un conocido de la familia, un hombre de 32 años que habría pagado el viaje en efectivo.

“Todo apunta a este hombre... todo”, sostuvo Melisa, la madre de Agostina, en diálogo con LN+. En tanto Miguel, abuelo de la niña, apuntó a una teoría similar y afirmó: “No puedo decir mucho porque la causa está en secreto de sumario, pero se sospecha de quien pagó el viaje”.

Tras ello el abuelo sostuvo: “El remisero no tiene anda que ver, es de nuestra íntima confianza” e insistió en que no se emitió el Alerta Sofía pese a la insistencia de los allegados.

"Pedimos por favor que el ministro Quinteros —en referencia a Juan Pablo Quinteros, actual ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba— agilice la búsqueda, porque desde el sábado se demoran muchísimo y no se mueven como en otros casos similares“, agregó la madre.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida

La data que se conoce por el momento indica que la adolescente partió a las 22.30 del sábado 23 de mayo desde la avenida Leandro N. Alem, barrio General Mosconi, donde vive su madre. El auto llevó a la menor hasta el cruce de las calles Fragueiro y Juan del Campillo, en el sector de barrio Cofico, donde la recibió el hombre sospechado.

La descripción de su familia detalla que la adolescente vestía un buzo rojo con inscripciones en tono crema, un pantalón de jean negro de “estilo Oxford” y zapatillas de color blanco. Vega tiene "contextura delgada, cabello oscuro y flequillo".

Los parientes y vecinos organizaron una movilización este martes por la noche, con un corte de calle en la esquina de las avenidas Alem y Rancagua. La protesta exigió mayor celeridad en la búsqueda y que se active el protocolo del programa Alerta Sofía.

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