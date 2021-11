El padre de Lucas González reveló qué les diría a los policías que balearon a su hijo si se los cruzara

El padre de Lucas González, el futbolista baleado en la cabeza durante una persecución policial, reveló este sábado qué les pediría a los efectivos que le dispararon a su hijo si tuviese la oportunidad de conversar con ellos. En declaraciones radiales, se expresó confiado en que la Justicia determinará la culpabilidad de los sospechosos del asesinato del adolescente y volvió a convocar a una marcha el próximo lunes para recordar a las víctimas de gatillo fácil.

¿Si te cruzases con los policías, qué les dirías?, le consultaron a Mario González en Radio Mitre, a lo que contestó: “Les diría que se pongan de mi lado. Les preguntaría cómo es que le tiraron a matar a mi hijito; que pongan los cojones para decir ‘yo fui’ y no intenten taparlo con cualquier cosa. Les pediría que admitan que ellos los mataron, por favor, así como fueron capaces de dispararle dos tiros en la cabeza”.

Durante la entrevista, el padre de Lucas dijo no poder entender cómo los efectivos porteños, identificados como Fabián López (43), José Nievas (36) y Gabriel Isassi (40), pueden continuar en libertad. No obstante, expresó: “Confío en que la Justicia se va a ocupar de eso. Confío en que se van a pudrir en la cárcel. No tengo otro pensamiento, porque sé lo que esto movilizó a toda la gente. No se puede ocultar nada más, están acorralados”.

Asimismo, recalcó que su hijo no cometió ningún ilícito que motivase el accionar policial. “Pueden investigar a mi hijo. Solo era un deportista al que siempre iban a ver con los botines puestos y en una cancha. No era un delincuente”, aseguró.

Finalmente, recordó la convocatoria a movilizarse en reclamo de justicia y en memoria de quienes murieron como consecuencia de excesos en el desempeño policial. “Convocamos a una marcha el lunes, que es feriado, pensando en el trabajador, que no tiene que hacerlo en un día laboral. Llamamos a marchar en paz, , con una vela y una bandera argentina nada más, representando a todas las víctimas de gatillo fácil”, expresó Mario y volvió a pedir que el evento no se politice.

Pidieron la detención de los policías

Según confirmaron fuentes judiciales hoy a LA NACION, el fiscal Leonel Gómez Barbella pidió anoche la detención de los tres policías acusados de asesinar al joven futbolista. Ahora, el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Del Viso tiene que decidir si hace lugar al pedido del representante del Ministerio Público.

Gómez Barbella también solicitó que el magistrado dicte el secreto de sumario en el expediente, agregaron las fuentes consultadas. Asimismo, el representante del Ministerio Público se comunicó con la madre de la víctima, Cintia López, para darle su apoyo.