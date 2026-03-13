Video: así fue baleado el influencer que fue a vender dos celulares a Barracas

Un influencer de 32 años sufrió una emboscada armada al intentar concretar la venta presencial de dos celulares. Gabriel García recibió un disparo en su pierna derecha por parte de falsos compradores en el barrio porteño de Barracas y una cámara oculta captó toda la secuencia del asalto. La víctima logró escapar a bordo de su motocicleta tras el ataque.

¿Cómo se gestó la emboscada armada en Barracas?

Gabriel García arribó al lugar acordado a bordo de su motocicleta personal, saludó al presunto cliente en la esquina del barrio porteño y le entregó uno de los teléfonos para una prueba de funcionamiento por parte del comprador. Ambos mantuvieron unos minutos de diálogo en la vereda sobre las características del equipo, cuando un tercer individuo se acercó a la escena a paso sigiloso desde atrás.

Las imágenes del robo a mano armada en la zona sur porteña captadas por los anteojos inteligentes de la víctima

El influencer notó el peligro inminente ante este movimiento extraño y aceleró su vehículo en señal de alerta, pero los delincuentes le dispararon de lleno en la pierna derecha y se quedaron con los celulares.

García continuó la marcha de su motocicleta a pesar de la dolorosa herida en su pierna. El joven solicitó auxilio a gritos a las distintas personas cruzadas en su camino de escape, pero los primeros ignoraron el pedido de ayuda del motociclista herido, hasta que un grupo de vecinos de la zona se acercó luego para asistirlo en la calle. Estas personas cuidaron a la víctima hasta la llegada de los profesionales de la salud porteños.

El personal médico del SAME brindó las primeras curaciones de urgencia en el lugar de los hechos. Una ambulancia trasladó al paciente a las instalaciones del hospital Penna para una atención integral. Los especialistas descartaron riesgo de vida para el hombre atacado tras las revisiones de rigor.

Quién es el influencer que fue baleado en Barracas

Gabriel García, el infuencer que fue baleado en Barracas (Instagram: @gabii.garciaa___)

El joven atacado utiliza su nombre real en las diversas redes sociales, pero su comunidad virtual lo llama también de manera habitual bajo el seudónimo de “El Profe”. El hombre se define como emprendedor en la biografía de su perfil oficial de Instagram, una cuenta que posee un total de 48.300 seguidores activos.

García publica allí de forma constante diverso contenido sobre tecnología y dispositivos móviles de última generación. El creador de contenido detalla la venta exitosa de más de 1400 teléfonos a través de su negocio personal. El emprendedor utilizó estas mismas vías de comunicación para difundir el material audiovisual del ataque.

El avance de la investigación judicial y policial

Voceros oficiales de la Policía de la Ciudad confirmaron los detalles del caso a LA NACION. El personal de la Comisaría Vecinal 4D tomó a su cargo las primeras averiguaciones en el barrio y la causa recayó de manera oficial en la Fiscalía Criminal y Correccional número 23, bajo las órdenes directas del Dr. Retes. La Secretaría Única de la Dra. Gorosito labró las actuaciones correspondientes tras el feroz ataque.

El expediente se caratuló bajo los delitos formales de robo a mano armada y lesiones. Las autoridades policiales porteñas reportan un estado avanzado en la pesquisa actual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.