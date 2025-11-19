Barracas: un auto chocó, volcó y quedó envuelto en llamas en la 9 de Julio

Un violento siniestro vial ocurrió esta madrugada en la autopista 9 de Julio Sur, sentido a Provincia, donde un auto chocó, volcó y quedó envuelto en llamas a la altura de la calle Suárez, barrio porteño de Barracas. Según confirmaron fuentes policiales a LA NACION, el conductor —un hombre que viajaba solo— logró bajar del vehículo por sus propios medios segundos antes de que el fuego tomara por completo la estructura.

El siniestro ocurrió en la autopista 9 de Julio Sur, a la altura de la calle Suárez

El incidente se produjo en plena noche y generó un rápido despliegue de emergencia. Bomberos de la Ciudad trabajaron para extinguir el incendio que avanzaba sobre la carrocería, mientras que personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se dirigió de inmediato al lugar para asistir al conductor. Efectivos de la Policía de la Ciudad cortaron los dos carriles derechos para facilitar las tareas de los equipos y evitar nuevos accidentes.

Al arribar la ambulancia, el hombre fue atendido por una crisis nerviosa y por quemaduras localizadas en el cuero cabelludo y en la pierna derecha. Según precisaron fuentes policiales a este medio, las lesiones se produjeron en los primeros instantes del siniestro, cuando el auto comenzó a prenderse fuego tras el impacto.

Las llamas fueron controladas rápidamente por Bomberos, que trabajaron sobre los restos del vehículo para evitar nuevos focos y asegurar la zona. El tránsito permaneció reducido durante varios minutos por la presencia de escombros y del rodado siniestrado sobre la traza.

El conductor pudo salir del vehículo antes de que se incendiara por completo

Hasta el momento no se reportaron otros vehículos involucrados ni más personas heridas. Tanto el origen del choque como las razones por las cuales el auto terminó incendiado permanecen bajo investigación.

En las próximas horas, los peritos trabajarán sobre la traza para reconstruir la dinámica del siniestro, determinar si hubo fallas mecánicas o un factor externo y establecer cómo quedó el vehículo atravesado en la autopista antes de prenderse fuego.

Las conclusiones dependerán del análisis de los restos del auto y de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Noticia en desarrollo