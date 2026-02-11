El padre del soldado Rodrigo Gómez acusó al gobierno de Kicillof por permitir el uso de celulares en las cárceles

El padre de Rodrigo Gómez, el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos tras ser extorsionado por una banda que operaba desde una cárcel bonaerense, habló este martes y apuntó contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires por permitirle a los presos tener celulares. Acusó a los funcionarios del Ejecutivo provincial de “incompetentes” y afirmó que ninguno se comunicó con él tras el episodio.

“Fueron unos convictos, a los que trasladaron a una cárcel federal, y, con ellos, cuatro mujeres que están implicadas. Otra cosa es la ineficiencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto del gobernador Kicillof y el ministro de Seguridad. Son muy incompetentes como para dejar que tengan cuatro celulares dentro de una cárcel. Desde ahí hacen lo que quieren. Tienen la capacidad de comprar inhibidores pero no lo hacen. Si pusiera un poco de plata y comprara inhibidores, no pasaría esto”, dijo Juan Carlos Gómez en LN+.

En tanto, aseguró que desde el gobierno bonaerense “nadie se hizo eco” y sostuvo que ni Kicillof ni Javier Alonso se contactaron con él. “Están todos perdidos, metidos en un pozo, porque no salen”, cuestionó y le agradeció a los policías científicos que intervinieron en el caso y a la jueza que quedó a cargo.

El soldado se quitó la vida el 16 de diciembre LA NACION

“Están todos perdidos, en un hueco, no apareció nadie. Jamás dieron una respuesta ni una declaración. Ni llamaron diciendo que es su responsabilidad porque ocurrió en una prisión suya. Tampoco espero que me hablen, porque hablar con ellos es como hablar con una pared, un fantasma. Cuando necesitan algo te lloran y te piden un voto, pero después, cuando en realidad los necesitas, nadie aparece”, continuó.

El padre del soldado remarcó que el presidente Javier Milei se comunicó y le expresó su intención de que el caso se solucione lo antes posible. “Me apoyó en todo y me dijo que esto tenía que salir a la luz lo antes posible por la integridad de mi hijo”, indicó.

Acto seguido, Gómez criticó la situación penitenciaria bonaerense y, además de apuntar contra la utilización de celulares, acusó a las autoridades por el manejo de las cárceles. “Los presos tiene techo, comida y todo lo que tienen que tener, y uno afuera tiene que estar luchando. Desde adentro matan y le sacan a las personas el peso que se gana día a día”, aseveró y siguió, en referencia a la historia del soldado: “Uno se rompe el alma y lleva a su hijo para que sea alguien en la vida, porque en las provincias del norte no hay nada, y finalmente termina llevándolo en un cajón. Yo a mi hijo lo quise llevar pero no de esa forma”.

Además, contó que su hijo tenía “un futuro muy grande” como policía y que tenía planeado seguir estudiando en la Fuerza Aérea, antes de la serie de extorsiones que sufrió: “Se le truncó la vida por estos inconscientes que están adentro”.

Los sospechosos detenidos por extorsionar al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

“Esto le puede volver a pasar a otra familia, fue un hostigamiento al suicido. Si no se ponen las pilas los gobernadores o desde el ministerio de Seguridad de la Provincia, va a ser como tirarle un balazo al cielo”, recriminó.

En cuanto a cómo se produjeron las extorsiones, Gómez declaró que a su hijo lo comenzaron a hostigar el 15 de diciembre al mediodía y el 16 a la mañana se quitó la vida. “Tomó esta decisión porque no le dieron una salida. Lo atosigaron y no le quedó otra. Con los valores que él tenía, no se quería quedar mal con la familia. No quería defraudar. Lastimosamente cayó en las redes de estos delincuentes que lo avasallaron”, manifestó.

Asimismo, comentó que su hijo era muy querido por su familia y que se caracterizaba por ser muy reservado, ya que no tenía muchas salidas sociales ni muchos amigos. “Yo tenía la esperanza de que se llegue a este punto para esclarecer. Lo batallaban de una forma u otra y le decían muchas cosas que no tenían que decir. Lamentablemente cayó en las redes de estos delincuentes. Yo estoy orgulloso de él”, subrayó.

A modo de cierre, Gómez contó que el hermano de Rodrigo también formaba parte del Ejército pero se retiró tras el episodio. “Le dije que él no se me iba a ir”, marcó.