El pedido desesperado de una mujer al ladrón que la golpeaba: “¡Estoy embarazada!”

La violencia en Santa Fe está a la orden del día, y así lo vivió en primera persona Rocío, una mujer que está embarazada de 6 meses. El delincuente irrumpió en el negocio donde ella trabaja haciéndose pasar por un cliente, y allí la agredió a pesar de que la víctima repetía -en vano- que está embarazada. “Qué me importa”, respondió él y la siguió golpeando.

El brutal asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad, donde -además- se ve que ella no intentó resistirse ni respondió al ataque. El hecho ocurrió el jueves cerca de las 12.30 del mediodía en un local de ropa ubicado en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, una cuidad santafesina que forma parte del Gran Rosario.

Rocío dio su testimonio en una entrevista con TN, donde contó que le “duele todo el cuerpo por los golpes” que recibió, y dijo una y otra vez: “No logro entender por qué tanta violencia”. Entonces soltó la realidad más cruda: “Yo le repetía que estaba embarazada y el hombre me decía: ‘qué me importa’”.

Sucedió en V. G Gálvez (San Martín al 2100). Un ladrón ingresó a una tienda de ropa para niños haciéndose pasar por un cliente. La joven que atiende está embarazada de seis meses. El delincuente forcejea y la empuja para unir luego del local con el celular de la víctima. pic.twitter.com/y3hrSrkW9v — Somos Rosario (@SomosRosarioOK) October 21, 2021

La mujer contó cómo fue el violento asalto que sufrió. “Me saca el celular y le digo: ‘Tomalo, agarrá lo que quieras’. Pero se me tiraba atrás del mostrador y me empujaba y me empujaba. No entendía por qué. Yo lo único que quería era salir a pedir ayuda”, narró. “Tengo golpes detrás del cuello, en el pecho, en la rodilla y me tiró varias veces contra el piso”.

Del mismo modo, el delincuente le pidió el bolso y ella se lo dio. “No entiendo por qué los golpes y no quiero que le vuelva a pasar a otra persona, menos estando embarazada. No me gustaría enterarme de eso el día de mañana. Y que saquen un arma... ni hablar”.

Además, la mujer contó que se hizo estudios y que el bebé que espera “está bien”. Entonces, siguió su relato, ya no hablando solo por ella, sino también por su bebé: “Me dijo la doctora que puedo llegar a tener contracciones por el susto que sufrimos”.