La dura historia de vida del “Perrito” Barrios, la figura de San Lorenzo: “Mi mamá no comía para darnos un plato a nosotros”

Nahuel “Perrito” Barrios, futbolista de San Lorenzo, contó este jueves su emotiva historia de vida, en una entrevista con la plataforma de streaming Neura Media. El mediocampista, uno de los jugadores más destacados de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), reveló detalles de su dura infancia.

En diálogo con el periodista Alejandro Fantino, quien a comienzos de la semana lo calificó como un jugador de “otra dimensión”, Barrios explicó que su próximo objetivo económico es regalarle una casa a su mamá. “Para mí, eso es lo más importante”, subrayó, luego de que el conductor le consultara si ya había adquirido su primera vivienda.

Acto seguido, abrió su corazón, y explicó: “Mi mamá para mí es todo. Se bancó muchas cosas conmigo, con mis hermanos... Es un orgullo. Sabe lo que yo la amo. Todo lo que hago es para ella y mis hermanos. Ojalá se me pueda cumplir ese sueño”.

Sobre Mónica, su mamá, dijo que “siempre se la bancó sola”. “A veces, no teníamos plata para ir a entrenar, y ella se la rebuscaba como sea, sacaba de donde sea, me daba para que yo me vaya a entrenar. A veces, no comía para darnos un plato de comida a nosotros. Eso, a mí me emociona mucho. Es una guerrera. Le debo todo a ella”, resaltó.

La emotiva historia de Perrito Barrios: “No teníamos plata para entrenar”

Asimismo, dijo que su madre “siempre hizo lo posible” para que no les falte “un plato de comida” a él ni a sus siete hermanos. “Yo siempre le preguntaba: ‘¿Vos tenes hambre?’. ‘No’, me decía. ‘Ya tomé unos mates, no tengo hambre’. Y era porque quería que comiéramos nosotros. Yo me daba cuenta. Eso, no tiene precio”, aseguró.

Por eso, el jugador de 24 años, que tres años atrás, fue cedido a Central Córdoba, confesó que hoy, valora “todo, hasta la miga de pan, porque sé lo que es la necesidad”. “Siempre que voy a la concentración, valoro la comida, la ropa, hasta un par de medias, porque sé lo que cuesta”, destacó.

En esa línea, se mostró muy agradecido al club donde creció, San Lorenzo. “Es mi segunda casa. Estoy desde los 10 años. Me dio todo. Me formó como persona, primero, y después, como jugador. Estuve en la pensión, también. Le debo mucho. Ojalá, le pueda dar muchas alegrías”, recalcó.

Por otra parte, contó que dejó el colegio en tercer año de la secundaria, pero que tiene el objetivo de retomar los estudios. “En el club, nos dieron la posibilidad de terminarlo, así que voy a hablar para ver si lo puedo arreglar para poder terminarlo. Sería lindo para dárselo a mi mamá, también”.

Perrito Barrios, junto a Dani, uno de sus siete hermanos Instagram

Por último, el Perrito aprovechó la oportunidad para agradecerles a los hinchas de San Lorenzo “por todo el cariño que me muestra siempre, y ellos saben que es mutuo”. A la vez, dio algunos secretos sobre su juego, y cómo se las arregla para, a pesar de su altura (1,56m), marcar la diferencia: “En el barrio, cuando era chiquito, los más grandes me invitaban a jugar y me recag... a patadas, y yo igual seguía jugando. No me importaba nada. Siempre me gustó jugar a la pelota, así que estoy acostumbrado” dijo el habilidoso volante del Ciclón, sin dudas, una de las revelaciones del campeonato.

