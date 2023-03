El “rulo” de La Pachanga. Desde República Checa, vía Uruguay: intentaron contrabandear casi 500 vinilos de Vilma Palma

escuchar

En el puesto fronterizo sobre el Puente General San Martín, que controla el tránsito de vehículos y personas entre Fray Bentos y Gualeguaychú, el agente aduanero dejó que su can entrenado repasara el equipaje y el interior de una camioneta blanca. Al perro hubo algo que, claramente, no le gustó. Y al inspector, tampoco. Por la cantidad, no le quedaron dudas: era imposible que alguien entrara al país, por simple gusto personal y para el disfrute hogareño, con casi 500 discos de Vilma Palma e Vampiros, la banda rosarina que no dejaba de sonar en cuanta fiesta había en los primeros años de la década del 90.

La finalidad no podía ser otra que comercial. Pero no era lo que habían manifestado los dos ocupantes de la camioneta blanca –no un “Auto rojo”, uno de los hits del grupo encabezado por el “Pájaro” Mario Gómez–, que guardaban entre su equipaje 483 vinilos del conjunto que, en toda su historia, solo publicó dos trabajos. Sobre todo porque el monto de la importación alcanza los 5 millones de pesos, muy por encima de los 300 dólares de franquicia con la que cualquier pasajero cuenta para entrar con mercadería autorizada en su equipaje.

Los inspectores de la Aduana, además, detectaron que están ante lo que llamaron “el ‘rulo’ de la Pachanga”, por el otro gran hit de los rosarinos. Es que, aunque la contratapa de los ejemplares rezaba “Industria Argentina”, los discos habían hecho un largo e insólito periplo: fueron comprados en la República Checa, de allí fueron a España, cruzaron el Atlántico hasta Montevideo, y desde allí fueron transportados, por carretera, hasta Fray Bentos, hasta que se los confiscó en el puente internacional que une esa ciudad uruguaya con Gualeguaychú. Una larga gira desde Europa para volver a la Argentina.

No era lo único que llevaban sin declarar: aunque los ocupantes de la camioneta –un argentino y un uruguayo con residencia permanente en la Argentina– respondieron que “no” cuando se les preguntó si traían algo más que legalmente estuvieran obligados a declarar, los agentes aduaneros les encontraron 28.500 dólares, cuando el máximo es de 10.000 si no se hace un trámite especial de importación de divisas.

Todo, los fajos de dólares y los ejemplares de Vilma Palma e Vampiros y 3980, los dos discos grabados por la banda, fueron incautados y puestos a disposición del juez federal de aquella ciudad del este entrerriano, Hernán Viri.

