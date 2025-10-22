“El silencio fue parte del crimen”: las conmovedoras palabras de la hermana de una víctima frente a la familia acusada

La noche anterior no pudo dormir. Así que decidió escribir lo que sentía. Cuando llegó el momento, se paró frente a los jueces y leyó, conmovida, las palabras que había elegido para expresar su dolor y el de su familia.

“Hace tres años, Alejandra fue asesinada de forma brutal. No fue un impulso. No fue un error. Fue un acto atroz: la descuartizaron, la quemaron, intentaron hacerla desaparecer. Pero no pudieron. Porque Alejandra vive en cada persona que la amó. Y porque yo estoy acá para nombrarla, para pedir justicia, para que no se repita”, dijo ayer Ana Abbondanza ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, integrado por los jueces Lucía María Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar. Los tres acusados estaban a pocos metros de distancia. Escuchaban, impasibles.

En septiembre de 2022, su hermana Alejandra, de 38 años, fue asesinada en la casa de un vecino en Campana. Parte de su cuerpo fue hallado carbonizado en un quincho de la propiedad, convertida en escena del crimen.

Las últimas imágenes de la víctima de femicidio en Campana

La hermana de la víctima habló ayer frente a los tres acusados, Agustín Chiminelli y sus padres, Liliana Sánchez y Carlos Rubén Chiminelli, antes de que el tribunal se retirara a deliberar para dar su veredicto.

“El crimen no ocurrió en soledad. Esa noche, en esa casa, había adultos [los padres de Agustín Chiminelli]. Personas que escucharon, que vieron, que sabían. Personas que no hicieron nada. Que no llamaron a la policía. Que no protegieron a Alejandra. Que negaron su humanidad. Que intentaron encubrir lo que pasó. Hoy esas personas están siendo juzgadas. Niegan haber sabido. Niegan haber escuchado. Niegan haber ayudado. Pero el silencio también mata. La indiferencia también es cómplice”, sostuvo la hermana de la víctima antes de que los acusados hicieran uso del derecho a decir sus palabras finales.

Y agregó: “Yo les pido que miren más allá de las palabras. Que escuchen el grito que no pudo dar mi hermana. Que vean el vacío que dejó. Alejandra era madre. Era compañera. Era hermana. Era hija. Su hija hoy crece sin ella. Su pareja duerme con el dolor. Nuestra familia quedó rota. Y yo estoy acá, entera, pero herida, para pedirles que no nos dejen solos. Que no nos condenen al olvido”.

La familia Chiminelli es juzgada por el homicidio ocurrido en septiembre de 2022

Ana Abbondanza pidió que la Justicia no mire para otro lado. “No pueden aceptar que en una casa se cometa un crimen atroz y nadie sepa nada. No pueden permitir que el miedo, la comodidad o el vínculo familiar sean excusas para la inacción . Porque si lo hacen, estarán diciendo que nuestras vidas valen menos. Que el amor no importa. Que el dolor se puede ignorar”, dijo en medio de su relato.

Después hablaron los tres acusados. Sánchez dijo que no se había dado cuenta de lo que había sucedido en su casa, que de haberlo sabido no lo hubiera permitido. Después, su marido afirmó que es un hombre honesto y que no se había dado cuenta de la “atrocidad” que había cometido su hijo.

Por último, el joven pidió disculpas por el “daño irreparable” que había cometido y aseguró que sus padres no tuvieron nada que ver.

Tras la audiencia, Hugo Tomei, abogado que representa a la familia de la víctima, afirmó: “Percibí naturalidad en cada palabra de Ana, contra un relato estructurado de los tres acusados y un intento del joven para salvar a sus padres”.

La fiscal Ana Laura Brizuela, que estuvo a cargo de la instrucción de la causa y también de la acusación durante el debate, pidió que los tres acusados sean condenados a la pena de prisión perpetua. Pasado mañana los jueces darán a conocer el veredicto.

El caso

La víctima desapareció el 16 de septiembre de 2022. Su búsqueda comenzó esa misma tarde. A su hija, que ahora tiene 18 años, le pareció extraño que su madre no volviera; nunca tardaba demasiado en el paseo de su perro. La familia hizo la denuncia.

Todo se precipitó la madrugada siguiente. A l as 5 del 17 de septiembre de 2022, la familia de Abbondanza estaba en la puerta de la casa cuando apareció el perro.

“Enseguida se pensó que ella podía estar cerca porque el perro, de otra manera, no hubiese podido volver, ya que no sabía el camino”, recordó Tomei.

El perro no tenía puesto el pretal y tenía manchas hemáticas. Los investigadores hicieron un análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad privadas y de la Municipalidad de Campana y encontraron una grabación que mostraba a Abbondanza en el momento en la tarde de su desaparición, cuando ingresó a la casa de la familia Chiminelli.

La Justicia dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio de la familia Chiminelli. Cuando abrió la puerta, Sánchez intentó explicar que en su casa no ocurrió nada, pero el personal de la policía bonaerense a cargo del operativo, apenas ingresó, observó manchas de sangre.

En una primera inspección en la planta baja no se encontró nada. Pero cuando los uniformados subieron al primer piso, donde había un quincho, encontraron partes de un cuerpo carbonizado. Se trataba de restos óseos de Abbondanza.

Los detectives policiales y judiciales volvieron a hacer un análisis de filmaciones de cámaras de seguridad y encontraron grabaciones de cuando Agustín Chiminelli, a las 4 del 17 de septiembre de 2022, salió de su casa con el perro de la víctima y bolsas en su mano.

Entonces se hizo una búsqueda por la zona. En un terreno baldío, la policía bonaerense encontró el pretal, la correa y la ropa de la víctima, que tenía manchas de sangre. Y en un tacho de basura halló una bolsa con una mancuerna, un buzo y una toalla.

En la autopsia solo se pudo analizar el cráneo y se determinó que tenía una fractura.

Agustín Chiminelli, de 27 años, llegó al juicio acusado de " homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre en perjuicio de una mujer, mediando violencia de género y por el vínculo".

“Más allá de la imputación con la que llegó a juicio, no existía un vínculo sentimental entre el sospechoso y la víctima”, afirmó Tomei.