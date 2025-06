El testimonio de una mujer policía complica a Julieta Makintach, la jueza del escándalo

“No toquen a mi gente”. Palabras más, palabras menos, fue el mensaje que la jueza Julieta Makintach le envió por WhatsApp a una sargento de la policía bonaerense el día en que comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona, debate que finalmente se decretó nulo después de que se conociera el vínculo de la magistrada con la producción del documental Justicia Divina.

El momento en que entra el equipo de filmación a los tribunales de San Isidro

Makintach, que hasta su suspensión decretada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense integraba el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, pero se había sumado al TOC N°3 para el juicio, envió el mensaje cuando advirtió que una mujer policía le ordenó apagar la cámara a Jorge Huarte, un camarógrafo que estaba dentro de la sala de audiencias y filmaba las alternativas de los primeros minutos del debate.

El WhatsApp de Makintach lo recibió una sargento de la policía bonaerense que en las últimas horas declaró como testigo ante el fiscal José Amallo en la causa que se inició para determinar si la jueza cometió algún delito.

La testigo cumple funciones como custodia del TOC N°2. Bajo juramento de decir la verdad, relató que cuando estaba por comenzar el juicio, Makintach le pidió una “vigilancia más personalizada”.

“Por ejemplo, Makintach llegaba y me daba la cartera”, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes al tanto de la declaración de la sargento de la policía bonaerense.

El tráiler de la miniserie sobre el juicio de Maradona por el que piden apartar a la jueza Makintach

El 11 de marzo pasado, poco antes de comenzar el juicio, Makintach le dijo a la uniformada: “Va a venir una amiga mía con gente, permitiles el ingreso”, recordó la testigo en su declaración.

Makintach se refería a Huarte, María Lia Vidal Aleman, amiga de la vida de la magistrada y a la que el camarógrafo definió como “la guionista”, y a José Arnal, propietario de la productora La Doble, empresa detrás del documental Justicia Divina.

En la audiencia donde presentó las pruebas que vinculan a la jueza Makintach con el proyecto audiovisual, el fiscal Patricio Ferrari exhibió un video donde se registró el ingreso del equipo a cargo de la filmación en los tribunales de San Isidro, acompañado por la sargento que ahora declaró como testigo.

“Subieron al despacho de la jueza Makintach. Después filmaron a la jueza cuando se dirigía a la sala de audiencias. ‘Vas a salir en la filmación’, me dijo Makintach. No tenía opción de decir que no”, recordó la testigo.

Después, Huarte, Vidal Aleman y Arnal ingresaron en la sala de audiencias. El camarógrafo comenzó a filmar. En ese momento se acercó una mujer policía que cumple funciones como custodia del TOC N°3 y le pidió que apagara la cámara. Fue en ese momento que Makintach envió el mensaje: “No toquen a mi gente”.

La custodia del TOC N°2 le mostró el mensaje a su compañera y poco después, Huarte, pudo filmar sin mayores problemas.

“Al instante nos autorizan. Creo que me dice la guionista, ‘ya podés filmar’. No recuerdo bien cómo fue, pero la policía no se volvió a acercar. Creo que la jueza vio la situación. Interpreto que si me dicen ‘ya podes filmar’ es que estaba habilitado para hacerlo. La guionista se me acerca y me dice algo al oído respecto a esto. A partir de eso ya no me llamaron la atención”, había dicho Huarte cuando declaró como testigo.

Makintach designó abogados en el expediente donde intervienen los fiscales Amallo, Cecilia Chaieb y Carolina Asprella. Se trata de los letrados Guillermo y Alfredo Soares Gache, del estudio Oderigo.