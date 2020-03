El último audio de Claudia Repetto: "Necesito que ese h..de p..no me moleste más"

La mujer lleva nueve días desaparecida 00:41

MAR DEL PLATA.- "Necesito plata, ir a un lugar mejor allá cerca del centro y que este h.. de p. no me moleste más" , advirtió Claudia Repetto a una amiga en un audio que envió por WhatsApp, que quedó registrado en su teléfono celular el primer día de este mes, última vez que se la vio ingresando en su casa. Todo indica que se refería a Ricardo Rodríguez, su expareja y vecino en un departamento lindero, desde ese mismo día también con paradero desconocido.

La búsqueda de ambos se mantiene con un importante despliegue policial , revisión de cámaras de seguridad y rastrillaje de áreas descampadas de la periferia sur de la ciudad, en este último caso con la presunción de que la historia puede tener el peor de los finales.

El audio, que es parte de la investigación, trascendió en las últimas horas y refleja en apenas 37 segundos la presión que Repetto sentía ante la cercanía permanente de Rodríguez, que habita en la propiedad que está al frente de su PH, en Don Orione al 1500.

En ese mensaje, que envió a una amiga a la que llama Fanny, deja entrever su decisión de mudarse, pero también la urgencia de acceder a fondos que le permitan afrontar los nuevos costos que implicaría un alquiler en un lugar céntrico.

"Escucho un ruido y ya parece que es él, que me va a golpear las manos de vuelta". E l fiscal Fernando Castro, a cargo de la investigación, tenía registrada esta situación a partir de testimonios de amigos y vecinos de la mujer que lleva nueve días desaparecida.

Consta en la pesquisa que Rodríguez la vigilaba desde que cortaron la relación, el año pasado. Para ello habría ingresado en el domicilio de Repetto cuando ella no estaba y hasta habría aprovechado algún tramo de cañería de ventilación para escuchar desde su casa lo que ella hablaba en la suya, a menos de diez metros.

Se pudo confirmar que en las últimas horas apareció un testigo que tuvo contacto con Rodríguez poco antes de la desaparición de Repetto y le habría reconocido los celos que sentía por ella , sobre todo porque sabía que otro hombre la frecuentaba y por eso quería hablar con ella para "resolver" la relación .

"No quiero ni prender la luz del patio, no quiero ni salir" , dijo Repetto aquella última noche de la que se conocen sus movimientos. Y le advirtió a su amiga: "Voy a salir a escondidas. Si vuelvo y te encuentro en línea te cuento. Si no, te cuento mañana", le anticipó.

Pero no hubo más contactos con Repetto. Ni llamados, ni mensajes. Es un misterio cómo salió de su propiedad y también los movimientos de Rodríguez. La principal hipótesis es que la pudo haber llevado por la fuerza. Pero en ese caso se desconoce cómo y en qué condiciones. El único vehículo del hombre era una moto, poco práctica para un traslado forzado.

Los rastrillajes continuaban hoy en la zona sur de la ciudad. Es el frente geográfico que aportó las pocas pistas que hay de ella tras su desaparición. Por esa zona se activó por última vez su teléfono celular, se halló su credencial de obra social y también una pala que un vecino había prestado a Rodríguez.

El despliegue de medios incluye personal policial, perros y drones. También se avanzó hoy con recorridas de efectivos en kayak por espejos de agua de Punta Mogotes.