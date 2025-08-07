Emanuel Ortega describió el calvario de Julieta Prandi: “Me encontré con una persona rota en todo sentido”

El músico Emanuel Ortega declaró como testigo en el juicio que se le sigue a Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual, violencia psicológica y amenazas. En su testimonio, Ortega describió con crudeza el estado en que encontró a la conductora cuando comenzaron su relación y apuntó directamente contra el acusado: “Es un monstruo, un criminal. Se mueve en aguas siniestras”.

Ortega relató que conoció a Prandi hace cinco años, cuando ella atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad. “¿Estuvieron alguna vez frente a una persona ultrajada y rota? Esa es la persona que yo conocí”, dijo. Para graficar el nivel de daño emocional, trazó una imagen: “Era como acercarse a un perrito, acariciarlo y que agachara la cabeza. Eso es sinónimo de hostigamiento, violencia física, emocional y psicológica”.

Según su testimonio, Prandi vivía en un departamento de dos ambientes junto a sus dos hijos, a pesar de ser propietaria de dos viviendas. Ortega cuestionó duramente a Contardi por esa situación: “¿Qué clase de hombre permite que la madre de sus hijos y sus hijos queden en la calle? Él habitaba una de las casas que era de ella y alquilaba la otra, percibiendo todas las ganancias sin darle nada a Julieta. Me dio asco”.

El músico también se refirió al vínculo entre Contardi y los hijos de Prandi. Aseguró que el mayor no quería tener contacto con su padre y que el menor, con el tiempo, comenzó a expresar su rechazo: “Hasta que pudo empezar a hablar y decir que no quería volver más a la casa de esta persona”.

Ortega habló de la “indignación acumulada” durante los años que lleva en pareja con Prandi. “Claudio no debería gozar de las libertades de cualquier ser humano. Da vergüenza ajena”, afirmó. Y describió el estado en que fue devuelta una de las propiedades: “Cables pelados, paredes invadidas por plantas, cosas empotradas que se llevó. Lo vi todo por fotos. La otra casa nunca se la devolvió”.

También denunció que Prandi tuvo que pedir un préstamo para poder mudarse con dignidad. “Él se debería haber ido, no Julieta. La dejó en la calle. No fue capaz de pasar cuotas de alimentos hasta que se vio obligado porque sabía que venía este juicio”, sostuvo.

Ortega aseguró que la actriz y conductora estaba “violada en todos los aspectos” cuando la conoció. “Tuve que mostrarle de a poco quién era yo para que bajara la guardia. Tenía fantasmas, terror. Eso no se lo vi en los ojos a nadie jamás”, dijo. Y agregó: “No podíamos tener relaciones sexuales, nada podía hacer con normalidad ella”.

En otro tramo de su declaración, el músico afirmó que Prandi no sería capaz de inventar una denuncia falsa: “Es la persona más honesta e íntegra que yo conozco. Honestidad espiritual es lo que la caracteriza. Jamás se sometería a esta revictimización si fuese mentira”.

Ortega también hizo referencia a prácticas esotéricas que, según él, involucraban a Contardi. “Vi animales decapitados en la casa. Lo vi yo, no me lo contó nadie”, aseguró.

Para cerrar, dijo: “Esta persona necesita que le llegue su día de justicia. Si llega a salir caminando, pido garantías de seguridad para mi pareja. De este individuo sospecho lo peor. Es capaz de hacer cualquier cosa”.