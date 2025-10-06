En acción. Así operaba la “Banda de los Menores” que roba autos a mano armada en la zona sur

Los investigadores reconstruyeron la mecánica de los asaltos gracias a videos de redes sociales incorporados a la causa. En esas imágenes se observa cómo un grupo de chicos, todos menores de edad, interceptaban a conductores a punta de pistola, los obligaban a descender y huían con los vehículos. Luego grababan secuencias en autopistas y calles del conurbano, mostrando armas y desafiando a la policía, para subirlas a redes sociales.

En la madrugada del viernes, seis allanamientos simultáneos en Avellaneda y Berazategui pusieron fin a una serie de robos violentos que mantenían en alerta a los vecinos del sur del conurbano. Allí fueron detenidos cuatro adolescentes acusados de integrar la llamada “Banda de los Menores”, que se jactaba en redes sociales de sus golpes y exhibía armas en videos .

Así actuaba la Banda de los Menores: robos a punta de pistola y fuga en autos sustraídos

Los operativos fueron ordenados por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Berazategui y ejecutados por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) local, bajo la coordinación del comisario mayor Daniel Bornaschella, director de la DDI Quilmes.

Los detenidos fueron A.A.B., de 13 años; V.M.B., de 15; R.N.F.N, de 17 y J.A.B., de 14. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil N°1. En tanto, continúan prófugos L.E.R., de 17 y J.E.A., de 17, sobre quienes pesa un pedido de captura activo.

Parte de las armas, llaves, dinero y celulares secuestrados Policía bonaerense

Durante los allanamientos, la policía secuestró tres armas de fuego: un revólver calibre 32 largo con pedido de secuestro desde 2006, otro calibre 22 largo y uno calibre 22 corto, ambos sin numeración visible. También hallaron 21 municiones de distintos calibres, $73.000 en efectivo, tres teléfonos celulares , llaves de ignición y tuercas de seguridad de vehículos sustraídos.

Además, recuperaron dos autos con pedido de secuestro activo: un Volkswagen T-Cross y un Volkswagen Suran, robados el 9 y el 6 de septiembre en Berazategui y Avellaneda .

Uno de los episodios más violentos ocurrió tras el robo de una Toyota Hilux a una mujer, que derivó en una persecución cinematográfica por la autopista y terminó en Puerto Madero. Ese operativo permitió consolidar pruebas sobre la estructura del grupo, que extendía su actividad desde Berazategui hacia Avellaneda y Dock Sud.

La investigación comenzó el 9 de septiembre, cuando la SDDI Berazategui detectó una serie de robos a mano armada cometidos por una organización conformada por jóvenes. A partir de entonces, los agentes desplegaron tareas de vigilancia, seguimientos y análisis de redes sociales. Ese material fue clave: en los videos, los adolescentes aparecían manejando autos robados, exhibiendo armas y circulando a toda velocidad en moto por autopistas.

Desbaratan una banda de menores que robaba autos a mano armada en el sur del conurbano

Con esas pruebas, el Ministerio Público Fiscal solicitó seis órdenes de allanamiento y detención, que derivaron en el operativo del viernes. Según los investigadores, la banda habría perpetrado al menos cinco robos violentos en Berazategui, Avellaneda y Dock Sud , trasladando los vehículos a galpones y predios de Isla Maciel para ocultarlos.

Las autoridades remarcaron que la modalidad delictiva incluía interceptar a conductores a punta de pistola, reducirlos con violencia y huir con los autos, que luego eran utilizados para grabar videos en redes sociales. Esos registros, donde se los ve exhibiendo armas y circulando en los vehículos sustraídos, fueron determinantes para avanzar en la causa.

Uno de los robos de la Banda de los Menores

Según fuentes judiciales, la banda no solo robaba para revender: también “enfriaba” los autos en galpones de Isla Maciel y los usaba para grabar videos ostentando armas . En Instagram llegaron a mostrarse a bordo de una Amarok sustraída, lo que reforzó la hipótesis de que buscaban notoriedad tanto como dinero.

Por ahora, los cuatro detenidos permanecen bajo custodia judicial, mientras la policía continúa con las diligencias para localizar a los dos prófugos y desarticular por completo la organización.