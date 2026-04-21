En Belgrano, Núñez y Nueva Pompeya: secuestraron armas y réplicas a estudiantes que amenazaron dentro de sus colegios

Entre el jueves y el viernes, tres episodios ocurridos en distintos establecimientos educativos de la ciudad de Buenos Aires derivaron en intervenciones judiciales, secuestros de armas y la aplicación de protocolos preventivos, tras amenazas o conductas que generaron alerta dentro de la comunidad escolar.

Según informó la Policía de la Ciudad, los hechos involucraron a alumnos de 14 años y se produjeron en escuelas situadas en los barrios de Nueva Pompeya, Núñez y Belgrano. En todos los casos se dio intervención a la Justicia, al Ministerio de Educación porteño y a organismos de protección de niñas, niños y adolescentes.

El primero de los episodios ocurrió el jueves 16 de abril, cerca de las 11.50, en el Instituto Nueva Pompeya, situado en Fournier al 3100. Las autoridades del colegio denunciaron que un alumno había exhibido a otros estudiantes imágenes de un arma de fuego. Tras activar el protocolo interno y dar aviso a las autoridades, se revisó la mochila del menor en presencia de sus padres y del equipo escolar, sin que se encontrara ningún elemento peligroso.

Durante esa instancia, el padre del alumno reconoció que el arma que aparecía en las imágenes se encontraba en su domicilio, en el partido bonaerense de Lanús, y que no contaba con documentación legal. A partir de esa información, la Justicia dispuso un allanamiento en la vivienda, donde se secuestró un revólver calibre 32 y siete cartuchos calibre 22. El adulto quedó imputado por tenencia de arma de uso civil condicional, mientras que se dio intervención a los organismos de protección respecto del menor.

El segundo caso se registró el viernes 17 de abril, a las 16.15, en la Escuela Técnica Raggio, situada en avenida del Libertador al 8600. Según la denuncia realizada por las autoridades del establecimiento, un alumno de 14 años fue visto durante la mañana manipulando una navaja de aproximadamente 15 centímetros dentro de un aula. El colegio avanzó con las actuaciones internas previstas, notificó al padre del estudiante y luego formalizó la denuncia, entregando el arma blanca hallada entre las pertenencias del menor.

En este hecho intervino una fiscalía penal porteña, que ordenó labrar actuaciones, tomar declaraciones, secuestrar el elemento y comunicar el caso a las autoridades educativas y al Ministerio Público Tutelar.

El tercer episodio ocurrió ese mismo viernes, a las 12.40, en la Escuela Pública Normal 10 “Juan Bautista Alberdi”, ubicada en O’Higgins al 2400. Allí, una docente advirtió que un alumno realizaba ademanes con las manos como si empuñara un arma. Al ser entrevistado por los directivos, se constató que llevaba en la mochila una réplica de plástico de un arma de fuego.

Según se informó, en una primera explicación el alumno dijo que tenía conflictos con estudiantes de otro colegio y que había llevado el objeto para asustarlos. Más tarde, ante los directivos y con presencia policial, señaló que se trataba de un juguete perteneciente a su hermana y que no sabía que lo tenía entre sus pertenencias. El caso fue elevado a la Justicia y se dio aviso a la familia.

Estos episodios se produjeron en un contexto de especial sensibilidad y al que se sumó otro caso ocurrido en Recoleta, donde la publicación de una imagen con un arma en el estado de Instagram de un alumno de 13 años motivó una investigación judicial. En ese hecho, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del estudiante, secuestró dispositivos electrónicos y descartó que hubiera armas, sin que se registraran procedimientos dentro del colegio.

En los cuatro casos, las autoridades remarcaron que se activaron los protocolos vigentes y que las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y prevenir nuevos episodios que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades escolares.