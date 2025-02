En defensa de un vecino: un policía de civil vio que asaltaban a un hombre y a su hijo y mató a uno de los delincientes

Un efectivo de la Policía Federal que se encontraba de civil disparó y mató a un delincuente de 16 años en la localidad de Villa Madero , La Matanza.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles en Cabildo y Junín, cuando dos motochorros abordaron a un vecino de la zona que descendía de su Ford Fiesta junto a su hijo de siete años . Según informaron fuentes policiales a LA NACION, los ladrones amenazaron al conductor con armas de fuego y realizaron disparos al aire para intimidarlo. En ese momento, un cabo primero de la Policía Federal, identificado como D. J. A., de 42 años, que circulaba en su Renault Fluence, advirtió la situación y decidió intervenir.

Villa Madero un policía abatió a un delincuente de 16 años

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el agente descendió de su vehículo, se identificó como policía y dio la voz de alto. Sin embargo, los delincuentes reaccionaron exhibiendo sus armas. Ante esa situación, el efectivo disparó tres veces con su pistola Bersa Thunder 9 mm , lo que provocó que los ladrones intentaran huir. Uno de los proyectiles impactó en Valentín Sardi, de 16 años, quien cayó a unos 50 metros del lugar gravemente herido . Minutos después, personal médico constató su fallecimiento. Su cómplice logró escapar y es intensamente buscado por la policía.

Las pericias confirmaron que el adolescente abatido presentaba dos impactos de bala en la parrilla costal izquierda. Tenía antecedentes penales: según registros judiciales, había sido imputado en abril de 2023 por robo de automotor y en mayo de ese mismo año por un homicidio en la localidad de Aldo Bonzi .

Arma de fuego Bersa calibre .22 mm, que habría sido utilizada por los asaltantes.

En la escena del crimen, junto al cuerpo de Sardi, los investigadores hallaron una pistola Bersa calibre 22 mm que habría sido utilizada por los asaltantes. Tanto la víctima del robo como su hijo y el agente policial resultaron ilesos.

El fiscal Claudio Fornaro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios, tomó intervención en el caso y ordenó el secuestro del arma del policía para su análisis balístico. Hasta el momento, no se han tomado medidas en su contra.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes están siendo analizadas por los investigadores. En el video se observa el momento en que los ladrones interceptan al conductor y amenazan a su hijo. Segundos después, se produce la intervención del policía y la huida de los delincuentes.

Fuentes judiciales señalaron a este medio que la causa se encuentra en la etapa de instrucción y se están recopilando testimonios y pruebas periciales para determinar si se trató de un caso de legítima defensa. La fiscalía analiza la trayectoria de los disparos, la distancia entre el agente y los delincuentes, y la respuesta que tuvieron ante la voz de alto.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la inseguridad y expresaron que en los últimos meses se han registrado varios episodios de robos a mano armada en Villa Madero. Algunos señalaron que la intervención del policía evitó un desenlace aún peor.

Carlos Méndez, residente del barrio, relató a LA NACION: “Hace dos semanas me asaltaron cuando volvía del trabajo. Me encañonaron en la puerta de mi casa y me sacaron el celular y la billetera. No podemos vivir así”. Por su parte, Mariana, otra vecina de la zona, comentó: “Es desesperante salir a la calle con miedo. No sabemos si vamos a volver sanos y salvos. Algo tiene que cambiar”.

En los próximos días, el fiscal Fornaro podría convocar a declarar a testigos presenciales del hecho y ordenar nuevas pericias para determinar la secuencia exacta del enfrentamiento. Además, se prevé que el policía involucrado brinde su testimonio y se analice su historial dentro de la fuerza para evaluar su conducta en situaciones similares.

Las autoridades confirmaron que se intensificaron los operativos de seguridad en la zona, con un refuerzo de patrullajes para prevenir nuevos hechos de violencia. Sin embargo, la preocupación de los vecinos persiste y algunos pidieron mayor presencia policial y medidas concretas para enfrentar la delincuencia.

En paralelo, se investiga si el cómplice del adolescente abatido pertenece a una banda delictiva que opera en la zona y si ya había cometido otros robos en la jurisdicción. La policía busca identificarlo a través de imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos que puedan aportar datos sobre su paradero.

Camila Súnico Ainchil Por