En un estuche de guitarra: cómo hizo el agresor para entrar la escopeta con la que mató a un alumno e hirió a otros dos

El ataque fue fríamente calculado. El agresor aprovechó la oportunidad. Hoy los estudiantes de la Escuela N°40 Mariano Moreno, situada en el municipio de San Cristóbal, en Santa Fe, debían llevar un instrumento musical. Entonces, el adolescente, de 15 años, usó un estuche de guitarra para esconder la escopeta con la que abrió fuego cuando los alumnos estaban formados en el patio, y se izaba la bandera: mató a un chico de 13 años e hirió a otros dos. La masacre no continuó porque un auxiliar del colegio se abalanzó sobre el tirador.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la investigación. En el estuche encontraron varios cartuchos más, por lo que se deduce que iba a seguir disparando si no lograban reducirlo.

“Estábamos saliendo con tres amigos y se escucharon los disparos al momento para izar la bandera. Escuchamos los disparos y pensamos que estaban pateando puertas. Al tercer o cuarto disparo salieron todos corriendo”, dijo un alumno en declaraciones a radio Aire de Santa Fe.

El adolescente agregó: “Salí con un grupo de chicos que no conocía, saltamos los tapiales y un señor nos ayudó. Después llegó la policía, la ambulancia y había heridos. Estábamos todos asustados pensando lo que había pasado”.

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero

La víctima fatal cursaba primer año. Su padre y una tía son empleados municipales. De los otros dos heridos, aún no trascendieron datos.

“Nos toca de lleno lo que es dolor de esta familia porque la conocemos. Si no fueran empleados también nos afectaría”, dijo el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, en Radio con Vos.

Fuentes de la investigación dijeron a LA NACION que el atacante habría efectuado entre cuatro y cinco disparos antes de ser reducido.

“El saldo del ataque fue de un menor muerto de 13 años y dos heridos de arma de fuego, de 13 y 15 años. Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad”, dijeron fuentes del gobierno de Santa Fe.

Corridas y gritos en una escuela de Santa Fe luego de que un alumno comenzara a disparar

La situación fue controlada después de que un auxiliar de la escuela se arrojó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta.

La escuela fue evacuada y se acordonó la zona. En los videos registrados por uno de los testigos que estaba dentro de la escuela se pueden escuchar con claridad los disparos.

Además, se oyen los gritos desesperados de los alumnos al percibir la situación y la persona que filma corre en búsqueda de resguardo junto a niños y otros adultos