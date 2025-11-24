Encontraron al chico que hace tres años se disparó en la boca y estaba desaparecido desde el sábado

Apareció sano y salvo, en Constitución, el adolescente de 17 años que era buscado desde el sábado a la noche, cuando salió de su casa, en Recoleta, y no regresó. El temor en este caso radicaba en los antecedentes: hace tres años el chico se disparó un tiro en la boca, en un hecho nunca debidamente esclarecido, y desde entonces, toma medicación psiquiátrica por episodios de depresión.

Según informaron a LA NACION fuentes policiales, Daniela, la madre del menor, informó que su hijo había aparecido en la zona del nodo de transferencia de transportes de Plaza Constitución. Estaba sano y a salvo, y no había sufrido ningún delito. Preventivamente fue trasladado al hospital Gutiérrez para una atención de control.

La Policía de la ciudad había desplegado el protocolo especial de búsqueda para este tipo de casos, con el control judicial de la Fiscalía Nacional N°44. Benjamín había salido de su casa, en Paraguay al 3300, a las 20 del sábado, para encontrarse con un amigo. Pero no regresó y la madre hizo la denuncia, motivada principalmente en que ya registraba episodios previos de este tipo y necesitaba tomar su medicación psiquiátrica, ya que se encuentra en tratamiento en el hospital Gutiérrez por un cuadro de depresión.

La activación del protocolo especial motivó la participación de distintos organismos estatales en la búsqueda; se solicitaron informes de uso de la tarjeta SUBE, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a Mercado Pago (por el eventual uso de su billetera virtual por parte del chico), de Migraciones y de distintos hospitales públicos, además de hacer recorridas por el partido de Avellaneda y las inmediaciones del hospital Gutiérrez, último lugar donde había sido visto.

Benjamín Ioshua Velozo

Finalmente, la aparición del adolescente en la madrugada de este lunes en la zona de Plaza Constitución cerró más de 30 horas de angustia. Es que desde hace tres años la vida de este adolescente está atravesada por el drama.

Benjamín Ioshua Velozo se disparó un tiro en la boca en un extraño episodio, en 2022, en el terraplén del ferrocarril Mitre, cerca de la calle Salguero. Nunca se supo cómo consiguió el arma ni cuál fue la motivación que tuvo para apretar el gatillo. No hubo nadie imputado.

En ese momento cursaba el primer año en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg, el Lengüitas. A la hora de entrar enfiló hacia otro lado; a media mañana logró enviarle un mensaje de video a su padre, una toma dramática desde el piso. Los médicos le salvaron la vida, le colocaron una placa de titanio en la cabeza y luego de varias semanas internado, el chico fue dado de alta. Pero todo parece indicar que ahí no terminaron sus problemas.

Daniela, la madre del chico, había relatado a los medios su preocupación por el estado anímico de su hijo. “Estaba muy preocupado, lo vi muy angustiado por algo, pero no me quería decir por qué“, explicó. Ahora será, para la familia, el momento de la contención y de la comprensión.