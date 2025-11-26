Encontraron el cuerpo del joven que se arrojó al río Negro para salvar a su hermana y a su padre

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Apareció en el río Negro el cuerpo de David Neufeld, el joven de 20 años que el domingo pasado se tiró al agua para intentar salvar a su hermana. Se cerró así de la peor manera la búsqueda de los tres miembros de la familia perteneciente a la colonia menonita instalada recientemente en General Conesa.

Ayer, fuentes de la Policía de Río Negro habían confirmado el hallazgo de los cuerpos de Ana y Jacobo Neufeld. El domingo, la adolescente, de 16 años, se metió en el río para refrescarse y fue arrastrada por la correntada tras dejar de hacer pie. Su padre, Jacobo, y su hermano David se arrojaron al agua ante el pedido de auxilio de la chica, aunque también fueron arrastrados por el río.

Luego de la denuncia por la desaparición de los tres, el operativo se inició ese mismo domingo a la tarde en el establecimiento La Asunción, unos 25 kilómetros al oeste de la localidad de General Conesa, sobre la ruta 53. Hace pocos meses, unas 50 familias de la colonia menonita Nueva Esperanza, de Guatraché, provincia de La Pampa, compraron allí 5000 hectáreas para instalarse y desarrollarse a través de actividades agropecuarias.

El primer cuerpo en ser encontrado fue el del padre de los chicos, que estaba a menos de 100 metros río abajo del lugar donde ocurrió la inmersión. Horas más tarde apareció el cuerpo de la joven, a pocos metros. En el tercer día de búsqueda, los esfuerzos se centraron en dar con el chico de 20 años.

“Hay una bajada de lancha unos kilómetros antes de donde desaparecieron. Se recorre el río arriba hasta ese lugar y después se realiza rastrillaje río abajo”, habían señalado los efectivos policiales sobre el protocolo de búsqueda.

El hallazgo del cuerpo de David en las últimas horas terminó por sentenciar la enorme tragedia de la familia Neufeld, que estaba recién llegada a la provincia. Con sus respectivas parejas, Ana y David planeaban construir sus casas próximamente.

A finales de octubre pasado, las autoridades provinciales celebraron la llegada de la colonia menonita: “La decisión de una comunidad menonita de radicarse en Río Negro marca un nuevo capítulo en la política de desarrollo productivo y arraigo rural que impulsa el gobierno provincial”.

Unas 50 familias adquirieron más de 5000 hectáreas en la zona conocida como Negro Muerto, ubicada entre General Conesa y Choele Choel. Buscan desarrollar allí actividades agrícolas y ganaderas bajo riego.

La decisión de instalarse en la provincia comenzó a gestarse hace más de cuatro años, cuando el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, mantuvo el primer encuentro con representantes de la Colonia Menonita de Guatraché, en la chacra experimental de Luis Beltrán.

Recientemente, Banacloy advirtió que Negro Muerto es una de las zonas más prometedoras de la provincia, un valle con más de 60.000 hectáreas regables, agua de calidad, suelos fértiles y condiciones excepcionales para el desarrollo agropecuario.

“La instalación de las familias menonitas dará origen a una nueva comunidad rural en la Patagonia, que aportará su experiencia en producción agrícola, cría de ganado y elaboración artesanal de alimentos, integrándose al tejido productivo del Valle Medio”, sostuvieron desde la provincia. Sin embargo, la tragedia golpearía a esta comunidad a poco de instalarse.