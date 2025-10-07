Daiana Mendieta, de 22 años, era buscada en los alrededores del municipio de Gobernador Mansilla, en Entre Ríos, desde el último viernes 3 de octubre. Este martes por la mañana, cinco días después de su desaparición, el cuerpo de la joven fue hallado durante un rastrillaje en una zona rural cerca de la Ruta Nacional 12. Sus restos estaban ocultos dentro de un aljibe, a pocos metros del lugar donde los investigadores habían encontrado el domingo el vehículo de la víctima, que tenía las llaves puestas.

En el marco de la investigación del hecho, un hombre de 55 años permanece detenido por resistirse a un allanamiento, informó el diario local Uno.

El cuerpo de Mendieta estaba en la zona rural conocida como Los Zorrinos, un camino paralelo a la Ruta Nacional 12, en inmediaciones del lugar donde apareció el domingo a la madrugada el vehículo Corsa Classic de la joven.

El último viernes, alrededor de las 20, la mujer salió de su casa en su auto Corsa y -horas más tarde- sus padres perdieron contacto con ella. Ni siquiera le llegaban los mensajes que le enviaban a su teléfono celular. A raíz de ello, el sábado se presentaron en la comisaría de Gobernador Mansilla para realizar la denuncia por averiguación de paradero.

Encontraron muerta a una joven de 22 años que era buscada hace cinco días en Entre Ríos. captura de redes

En las recorridas realizadas por los efectivos locales, a las cuatro de la madrugada del domingo, encontraron el vehículo de la víctima. Estaba abandonado y con las llaves puestas a unos a dos kilómetros de la ciudad. Las primeras pericias indican que no hay indicios de forcejeo.

Con las primeras averiguaciones, la Justicia solicitó el allanamiento de una vivienda de donde se secuestraron dos celulares y de una camioneta Toyota Hilux. Allí se demoró a un hombre que se resistió a la presencia de la Policía e inclusive los agredió.

En los operativos trabajaron cadetes de la Escuela de Policía de Entre Ríos, la División Canes, efectivos de diferentes áreas de la fuerza, Bomberos y otros colaboradores, sumado a que se utilizan drones para inspeccionar el área.