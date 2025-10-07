Triple crimen: qué se sabe de la investigación, los prófugos y los nuevos allanamientos este martes 7 de octubre

El fiscal del caso brindó nuevos detalles

Adrian Arribas, fiscal del caso

El fiscal de caso, Adrián Arribas, reveló que la mamá de Lara se presentó este lunes en la Fiscalía de San Justo a fines de obtener avances sobre la causa.

En ese marco, aseguró que no fue citada, sino que se acercó hasta el lugar “como cualquier persona tiene derecho a venir”, dijo.

Declara la mamá de Morena

Arribas también indicó que Sabrina, la mamá de Morena Verdi, declarará este martes en San Justo. “Las puertas de la fiscalía están siempre abiertas”, afirmó, consultado acerca que quiénes pueden presentarse para esclarecer los hechos.

Quién es el “Gordo” Dylan

En la foto en donde aparecen “Pequeño J” y Lara Gutiérrez también está la pareja de la menor asesinada. Se trata de el “Gordo” Dylan, quién habría utilizado a Gutiérrez como chivo expiatorio para robarle dinero y droga al líder narco.

Otra de las hipótesis marcan que “Pequeño J” y Gutiérrez tenían un vínculo previo a que la joven se relacionara con Dylan. Este interrogante quedará dilucidado luego de las pericias de los teléfonos celulares.

Según un abogado penalista, hay un pacto de silencio

Luego de conocerse la detención de “Pequeño J”, el principal sospechoso de idear el triple crimen de Florencio Varela donde asesinaron a Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, el abogado penalista Gastón Francone visitó los estudios de LN+ para analizar el inminente proceso judicial.

“Acá ninguno de los detenidos va a hablar y los defensores solo van a entorpecer y generar dudas”, vaticinó.

Gaston Francone, abogado penalista

“El narcotráfico tiene algo que se llama cortafuegos: en un momento vos cortás el fuego indefectiblemente, te entregás y no hablás", explicó Francone sobre la complicidad criminal de estas bandas. Respecto a los detenidos por el triple crimen, deslizó: “Ninguno es importante dentro de la figura del narcotráfico. Son eslabones de mitad de cadena”.

¿Quiénes son los tres prófugos?

En un informe de LN+ se dieron a conocer los tres individuos que la justicia considera prófugos por la causa del triple crimen de Florencio Varela. Todos tienen ciudadanía peruana. A esta lista se sumaría un cuarto integrante: el “Gordo” Dylan, pareja de Lara Gutiérrez, una de las víctimas.

La lealtad de Ozorio, según una perfiladora profesional

Matías Ozorio, ladero de “Pequeño J”, el supuesto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela, fue expulsado de Perú y ya se encuentra en la Argentina, donde se negó a declarar y será trasladado a una cárcel de máxima seguridad. La perfiladora criminal Constanza Lamarque pasó por LN+ y dijo que “la lealtad de Ozorio era tal que si le ordenaban torturar y matar, lo hacía”.

La perfiladora criminal Constanza Lamarque visito LN+

“Ozorio se ganó su lugar demostrando lealtad. Es lo que se llama ‘un perro del jefe’”, explicó Lamarque. “Y ‘un perro del jefe’, es el ladero ejecutor, que sigue al líder como en una jauría”, agregó la especialista. La relación entre Ozorio y “Pequeño J” data de apenas un año.

Según el análisis de Lamarque, “no sos mano derecha de un alto mando narco simplemente por trasladar drogas. Tuvo obediencia y lealtad a cambio de dinero, pertenencia y protección".

Papá y Abuelo, los alias que unen el triple crimen con la guerra de los clanes narco de Trujillo

Por Gustavo Carabajal

Para los investigadores de los homicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, los presuntos autores de los asesinatos habrían sido Tony Janzen Valverde Victoriano, Matías Agustín Ozorio, Miguel Ángel Villanueva Silva y otros tres sospechosos, dos de ellos, de nacionalidad peruana, cuyos pedidos de captura nacional e internacional con la circular roja de Interpol se emitirán en las próximas horas.

“Ozorio era el encargado de recaudar el dinero de la venta de drogas que se hacía en la casa de Chañar y Río Jáchal, en Florencio Varela. Trabaja para un narco peruano al que apodan ‘Jota’, de apellido Valverde y que se hace llamar Tony Montana. Además, ‘Jota’ trabaja para otro narco apodado ‘Papá’ y este último para ‘Abuelo’ vende droga en el Gran Buenos Aires y la 1-11-14″, declaró un testigo en la causa en la que se investigan los homicidios de Brenda, Morena y Lara.

La foto de “Pequeño J” y Lara Gutiérrez

Lara Gutiérrez, la víctima de 15 años del triple crimen, y Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el teórico autor intelectual de los homicidios, se conocían. Una cámara de seguridad los captó cuando caminaban por el barrio de Flores dos semanas antes de los asesinatos.

La imagen de la víctima y el presunto victimario pertenecen a una cámara de seguridad de un local de comidas rápidas que los filmó cuando el 6 de septiembre pasado caminaban por la avenida Rivadavia al 7100.

Gutiérrez y las otras dos víctimas, Morena Verdi y Brenda del Castillo fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre pasado a las 21.30 cuando, en la rotonda de La Tablada, en La Matanza, se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Sus cuerpos aparecieron mutilados y enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.

La imagen que demuestra que "Pequeño J" y Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, se conocían

El avance del narco degrada el tejido socioeconómico del AMBA

Por Néstor O. Scibona

La conmoción provocada por el atroz crimen de las tres jóvenes en Florencio Varela a manos de un ignoto clan de traficantes de drogas de origen peruano volvió a poner en primer plano una realidad social que muchos intuyen, no quieren ver o, peor aún, naturalizan en barrios vulnerables –y no tanto– del conurbano bonaerense, la CABA y ciudades del interior del país.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) realizado en 2023 revela que 3 de cada 10 hogares identificaban la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o barrio. Esta situación se verificó en el 35,6% de los hogares del conurbano y el 18,7% en la CABA.

La ausencia de vigilancia policial incrementa a 41% el riesgo de su avance, aunque la presencia solo lo reduce a 25%. De ahí que la percepción se eleve a 62% en villas de emergencia y a 70% en barrios de viviendas sociales de alta vulnerabilidad socioeconómica. Nada indica que estos porcentajes se hayan reducido.

Qué dijo el fiscal del caso

En declaraciones a LN+, Arribas, comentó que el viernes se abrieron los celulares de los imputados y gracias a ello se probó que “conocían a las víctimas”.

El fiscal de La Matanza, Adrián Arribas

Sobre el crimen, puntualizó: “Como fue en una casa a puertas cerradas es muy difícil, no tenemos a nadie que declare y pueda establecer qué hizo cada uno. Uno puede tener pruebas objetivas como cámaras. En situaciones como estas, es muy difícil sabe lo que pasó adentro de la casa”.

Triple crimen en Florencio Varela

Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un triple asesinato en Florencia Varela. Sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano alias “Pequeño Jota” en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices. Con los recientes arrestos del Pequeño Jota y su ladero, Matías Ozorio, el caso ya registra un saldo de nueve detenidos. La policía busca a tres prófugos.