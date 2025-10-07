Mar del Plata: un hombre quiso ahorcar a su novia con un pantalón y la salvaron los vecinos

En la madrugada de este martes, una mujer fue atacada por su pareja, que la quiso ahorcar con un pantalón, en la casa en la que vive en Mar del Plata. Vecinos de la víctima se comunicaron con la policía local tras oír los gritos desesperados que salían de su vivienda. El hombre de 28 años fue detenido por amenazas.

El suceso tuvo lugar en un inmueble del barrio Autódromo de esa ciudad balnearia. Personal del Comando de Patrullas arribó a la vivienda alrededor de las tres y media de la madrugada luego de que llamaran para dar aviso que algo anormal ocurría en esa casa, informaron las fuentes consultadas por LA NACIÓN.

“En el marco de una pelea de pareja, el hombre tomó un pantalón y se lo puso alrededor del cuello [a la mujer]. Pese a que intentó que ella no pudiera gritar, los vecinos escucharon el pedido de ayuda y llamaron a la Central de Emergencias”, contaron fuentes al medio local 0223.

Con los uniformados en el lugar de los hechos, y una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de la UFI de Flagrancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, Mariana Baqueiro, dispuso la notificación de causa por amenazas y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración. La víctima, en tanto, solicitó las medidas cautelares de restricción de acercamiento contra el hombre y su exclusión de hogar.

Próximo juicio por femicidio

Dentro de un mes, el 3 de noviembre, comenzará en Córdoba el juicio contra el chileno Hernán Felipe Herrera Larenas acusado del femicidio de Christelle Heredia, una cordobesa de 34 años. La joven fue asesinada en julio de 2024 por su pareja, quien tenía antecedentes por violencia intrafamiliar en su país.

Christelle Heredia fue víctima de femicidio en julio de 2024.

El hombre de 39 años mató a Heredia a golpes y a puñaladas (había tres cuchillos en la escena del crimen) en un departamento de barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, en la madrugada del domingo 16 de junio de 2024. Primero ingresó a la central de Policía una llamada de los vecinos por los gritos que habían escuchado; casi de inmediato hubo otra del femicida para dar aviso de que había tenido una discusión con su pareja y que la había herido.