Entraron a robar al restaurante de un club hípico en City Bell, encerraron a los empleados y se llevaron un botín millonario

Instantes de alta tensión se vivieron en un reconocido restaurante de un club hípico de la ciudad de City Bell, en el partido de La Plata, cuando un grupo organizado de criminales entraron por la fuerza, amenazaron a los empleados a punta de pistola y se llevaron un botín millonario de aproximadamente $5.000.000. Los delincuentes se fugaron y aún no fueron detenidos.

El violento robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento ubicado en la calle 12, entre 469 y 470, de la mencionada ciudad bonaerense el viernes alrededor de las 8.40. Allí, en el Club Hípico y de Golf City Bell, un grupo de al menos cinco personas se acercaron hasta la puerta principal del restaurante Mora Finca y Fonda emplazado dentro del predio con intenciones firmes de asaltar el lugar.

Los asaltantes cubrieron sus caras con gorras, pasamontañas y bufandas para no ser reconocidos, y armados redujeron a los empleados del local. “ Vayan todos a la oficina ”, exclamó uno de los ladrones según informó el medio local El Día. Así mientras les apuntaban, los agruparon en uno de los despachos para que no alerten a la Policía.

Así fue el robo en el restaurante de City Bell

Sin oponer resistencia, los trabajadores debieron darles a los amenazantes delincuentes los ahorros del lugar que iban a ser utilizados para pagar los haberes de los empleados. “ Se llevaron $5.000.000 de pesos ”, dijo una fuente del caso, según consignó el mismo medio. No obstante, los asaltantes parecieron no verse satisfechos con el millonario botín y continuaron exigiendo más dinero.

El asalto no duró más de cinco minutos, no hubo heridos y los ladrones se retiraron del lugar a paso de hombre con la plata escondida en baldes de la construcción. Aún no fueron hallados por las autoridades policiales. Se cree que se trató de un golpe organizado, dado el momento del día elegido para perpetrarlo, ya que ocurrió a menos de una hora de la apertura del local y cuando solo se encontraban los empleados.

Entre los damnificados estuvo el empresario y dirigente platense Claudio Moretto, quien confirmó que los asaltantes “llevaban armas”, las cuales no se saben de donde provienen, lamentó lo sucedido e hizo hincapié en la falta de seguridad en la zona. “Estamos muy tristes y preocupados por lo que sufrieron los empleados. Si bien no los golpearon, estamos evaluando brindarles asistencia psicológica por el maltrato que recibieron”, dijo y agregó: “Hay inseguridad por todos lados”.

Otro asalto organizado en La Plata

Un hecho similar, pero con un final distinto sucedió hace algunas semanas en la ciudad de La Plata, cuando un grupo de delincuentes fuertemente armados intentó robar una sucursal del Banco Provincia de Buenos Aires, pero al advertir la presencia de policías huyeron sin concretar el robo.

El hecho se produjo en la sede ubicada en la intersección de las calles 1 y 67, donde al menos cuatro asaltantes que portaban armas largas y vestían ropas oscuras y chalecos de Policía intentaron cometer el asalto, según reportaron testigos.

Así fue el golpe comando a una sucursal del Banco Provincia

Al advertir la presencia de policías, los delincuentes decidieron abortar el robo y huyeron del lugar en un auto modelo Chevrolet Onix blanco, según la reconstrucción de los testigos del hecho. Cuando escapaban, habrían prendido fuego un segundo vehículo en las inmediaciones de la sucursal. De inmediato, las autoridades comenzaron un seguimiento de los sospechosos por medio de las cámaras de seguridad de la zona.

