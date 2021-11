Corrientes: entró a robar en una escuela, quedó atascado en un agujero del techo y lo arrestaron porque se quedó dormido

Un delincuente entró a robar a una escuela en la ciudad de Corrientes, pero al intentar escapar por el techo quedó atrapado. Fue descubierto colgando cabeza abajo y, tras ser socorrido para salir de allí, detenido.

La vicerrectora de la Escuela Fe y Alegría, ubicada en Castelli y Berazategui del barrio Ongay de la capital correntina, fue quien se encontró con esta sorpresa al llegar ayer antes de las 7 de la mañana al establecimiento.

El delincuente, según detalla el diario local Corrientes Hoy, estaba atascado en un agujero que había hecho en el techo para ingresar. Se había dormido, con la cabeza y las manos hacia abajo. “La colega cerró las puertas y llamó la Policía. Cuando llegaron se encontraron con el chico ya sentado en un rincón. Creemos que es un menor”, declaró por su parte Vicente Ayala, rector de la escuela.

Asimismo el hombre aseguró que cuando arribaron al lugar encontraron sillas y pupitres apilados, por lo que consideran que no fue el único delincuente que ingresó al lugar. Según Ayala al menos otro habría logrado huir; no obstante, dijo que no se pudieron llevar nada porque el techo es muy alto.

“Causaron destrozos y dejaron varios elementos tirados”, confirmó.