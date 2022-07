“Era el motor de la familia”: la historia de vida del gendarme víctima de la inseguridad en el conurbano

Julián Ibañez tenía todo planeado para viajar el sábado próximo a Formosa y festejar su cumpleaños número 24 con su familia. En su tierra natal lo esperaban con ansiedad y ganas de celebrar. Pero el plan de fiesta, trágicamente, se transformó en duelo. El joven, integrante de la Gendarmería Nacional, fue víctima de la inseguridad del conurbano bonaerense. Fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando se resistió a ser asaltado por un grupo de jóvenes ladrones en El Jagüel, en Esteban Echeverría.

“Era el motor de la familia. Dejaba luz donde iba”, sostuvo, conmovida, a LA NACION Mirian Ibañez, la madre del gendarme asesinado. La mujer viajó a Buenos Aires para tramitar el traslado del cuerpo de su hijo a Formosa.

La banda que asaltó y mató a un gendarme apedreó un vehículo instantes antes del crimen

Ibañez había nacido en la ciudad de Formosa el 29 de julio de 1988. El viernes próximo iba a cumplir 24 años. “Vino a Buenos Aires a buscar su futuro”, explicó la madre de la víctima.

Ingresó en la Gendarmería Nacional el 4 de febrero de 2019. Prestó servicio tres años, cinco meses y 20 días. Su último destino fue el Escuadrón Seguridad Ciudadana Sur.

“La Gendarmería Nacional lo hizo crecer como persona”, dijo Mirian, la madre de la víctima.

Ibañez tenía una debilidad, su hermano Bautista, de tan solo diez años. “Se adoraban. Él le daba todos los gustos”, sostuvo la mujer.

La víctima llevaba el apellido de su madre, pero tenía una muy buena relación con su padre, quien también vive en Formosa.

“Extrañaba mucho su tierra natal. Quería ahorrar para volver a vivir a Formosa. Era muy generoso. Me transfería dinero y me decía ‘mami, te mandé plata, date un gusto’. Se llevaba muy con toda la gente que conocía. No era conflictivo”, recordó la madre de Ibañez.

El gendarme vivía a tan solo ocho cuadras de donde fue interceptado por sus asesinos, en Dreyer y Santamarina, en El Jagüel.

El cruce de Pedro Dreyer y Santamarina, en el Jagüel, donde una banda de asaltantes adolescentes mató a un gendarme Google Maps

Todo ocurrió cuando los ladrones quisieron robarle la mochila a Ibáñez. El gendarme se resistió con su pistola reglamentaria 9 milímetros marca Pietro Beretta y baleó a uno de los asaltantes en el pecho y a otro en un glúteo.

Tras los disparos, los delincuentes se abalanzaron sobre él, le quitaron la pistola y uno de ellos lo mató de un tiro en la cabeza.

Tras el hecho, personal de la policía bonaerense llegó a la escena del crimen, donde halló al gendarme ya fallecido, y a dos sospechosos heridos, a los que trasladaron al hospital Santamarina de Monte Grande.

El sospechoso que había recibido el tiro en el pecho, identificado por fuentes de la investigación citadas por la agencia de noticias Télam como Esteban López, de 16 años, murió mientras era intervenido quirúrgicamente. Su cómplice, detenido herido a pocos metros de la escena de los hechos, tiene 19 años.

Hubo otros dos sospechosos detenidos, un adolescente de 15 años y un joven de 18. Los apresados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, a cargo de Martín Ceara, quien calificó los hechos como homicidio en ocasión de robo.

En las últimas horas, transcendieron filmaciones donde los sospechosos del homicidio apedrearon un vehículo estacionado en la vía pública.

Los videos, que pertenecen a cámaras de seguridad municipales, captaron a cuatro jóvenes y una mujer que corren por la avenida Pedro Dreyer a las 6.35 de ayer y uno de ellos, vestido con una campera del seleccionado nacional de fútbol, tomó una piedra y la lanzó al parabrisas trasero de una camioneta detenida en la entrada de un domicilio. Las escenas registradas ocurrieron poco antes del crimen de Ibañez.