Es maratonista, corrió 250 metros a un ladrón y lo entregó a la policía

La maratonista Evangelina Thomas corrió a un ladrón que había entrado a robar a su casa, lo atrapó y lo entregó a la policía. El hecho pasó este lunes en Trelew, Chubut, cuando la campeona argentina en 800 metros descubrió que dentro de su vivienda había un delincuente. Al intentar reducirlo el hombre se escapó pero ella no se rindió: lo persiguió durante 250 metros hasta atraparlo.

Según contó la atleta en Radio Chubut, cuando llegó a su casa vio todo revuelto y se percató de que un ladrón estaba huyendo por la ventana con sus pertenencias. Sin dudarlo, la maratonista decidió perseguirlo por varias cuadras hasta atraparlo. El ladrón había tomado una mochila con una notebook y un celular, entre otros artículos de tecnología de su propiedad.

Según se supo, el ladrón tiene un largo prontuario delictivo Infosur

“Salí de entrenar; cuando llego veo la ventana abierta, abro la puerta y me encuentro con la imagen de que está todo dado vuelta en el living y mi bicicleta en la puerta. Mi impulso, muy inocente, fue salir a correrlo: 100 metros. Le tiré una patada para bajarlo y no pude; recién lo agarré a los 250 metros. Me dijo: ‘Te dejo la mochila’. Y le respondí: ‘No me importa la mochila, vos vas a ir preso’”, narró la deportista.

“Me tiraba piñas para que lo suelte. Le pudieron pegar una patada y lo dejaron en el piso hasta que pudo llegar la policía que actuó muy rápido”, reveló la joven.

La atleta argentina intentó llevar tranquilidad a sus seguidores a través de las redes sociales

En su cuenta de Twitter, la maratonista trató de llevarle tranquilidad a sus seguidores: “¡Hermosa gente! Quiero darles las gracias por todo el cariño, viví una situación horrible, pero gracias a Dios la puedo contar. Gracias por tanto amor. Soy una mujer bendecida. Muchos mensajes, llamadas. Mucho apoyo. Los abrazo a todos. ¡Gracias!”.

De acuerdo con la información policial, el ladrón tiene varias causas por robo, por lo que podría quedar preso.

Evangelina Thomas corrió a un ladrón que había entrado a robar a su casa

El ladrón había tomado una mochila con un celular y una notebook

LA NACION