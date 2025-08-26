Escándalo en el aula: una profesora fue filmada robando dinero de las carteras de sus propias alumnas

Lo que comenzó como una sospecha terminó con un video que sacudió a toda la comunidad educativa una escuela secundaria de la localidad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos. Dos alumnas de quinto año del profesorado de Ciencias de la Educación de la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco colocaron un celular oculto en el aula y registraron cómo su propia docente revisaba los bolsos y se llevaba dinero durante la clase. La mujer ya se encuentra imputada por el delito de hurto y también podría recibir sanciones disciplinarias que podrían complicar su futuro en la docencia.

El video que muestra a una profesora robando en una escuela en Entre Ríos

La secuencia, que se viralizó en las últimas horas en las redes sociales, ocurrió el jueves pasado cuando las estudiantes decidieron actuar tras meses de notar la desaparición de dinero en efectivo de sus carteras que quedaban en el aula cuando ellas no estaban. “Ante tal circunstancia, decidieron colocar un teléfono celular grabando hacia las carteras de ellas y, cuando revisaron estas imágenes, se percatan de que la profesora que daba la clase era la persona que les revisaba los bolsos”, explicó a Telefé Rosario el jefe de Policía de la ciudad, Martín Tello.

Según la denuncia, la modalidad era siempre la misma: la educadora aprovechaba los recreos para quedarse sola y revisar los bolsos. En ocasiones, incluso, enviaba a los alumnos que permanecían en el aula hacia Secretaría o inventaba excusas, con el único objetivo de poder robar sin testigos. Tras confirmar la maniobra en el video, las jóvenes constataron la falta de dinero y se acercaron en momentos diferentes para presentar la denuncia ante las autoridades del establecimiento.

Los directivos de la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco de Victoria emitieron un comunicado en el que buscaron llevar calma y deslindar responsabilidades por el accionar individual de la profesora, sin involucrar al resto de los integrantes del cuerpo docente. “Se adoptaron de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la Potestad Disciplinaria, conforme a la normativa vigente, prosiguiendo con los procedimientos administrativos y jerárquicos correspondientes”, señalaron.

Además, lo calificaron como un “hecho aislado” que no simboliza ni tampoco representa la “labor cotidiana de los profesores”, quienes —según la institución— “con responsabilidad, vocación y esfuerzo, honran la misión docente y promueven una formación de calidad, sostenida en el compromiso con la mejora continua”.

Según detalló el jefe policial, el caso quedó en manos del fiscal Jorge Gamal Taleb, quien recibió el video como elemento probatorio y ordenó iniciar las actuaciones correspondientes. Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que la profesora ya se encuentra imputada y que en las próximas horas se le tomará declaración indagatoria para determinar su responsabilidad en los hechos.

El caso ahora está en plena investigación judicial y administrativa. La imputada, que hasta el momento se desempeñaba como profesora del profesorado, podría enfrentar cargos por hurto y sanciones disciplinarias que comprometerían su futuro en la docencia.