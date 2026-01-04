Escáner, canes y requisas: en pocas horas, detectaron más de 129 kilos de droga que quisieron ingresar al país

La madrugada del sábado comenzó con una escena que se repite en los controles más estrictos: una valija y una mochila en la cinta del escáner, una imagen anaranjada que no coincide con la forma habitual del equipaje y la alerta inmediata del guarda. Minutos después, el hallazgo se confirmaría: paquetes envueltos en film y aluminio, ocultos entre la ropa, que contenían marihuana. Era el primero de dos procedimientos que, en menos de 24 horas, permitirían a la Aduana secuestrar 129 kilogramos de droga en distintos puntos del país.

La valija inspeccionada en Ezeiza contenía dos grandes paquetes envueltos en film y aluminio, con un peso total de 17 kilos de marihuana Aduana

El primer operativo se realizó a las 5.45 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sobre el vuelo AR1141, proveniente de Roma, Italia. Durante la inspección por escáner, el personal aduanero detectó imágenes sospechosas en el equipaje de un pasajero de nacionalidad colombiana, identificado como Jhon Crismatc Ocampo Peláez. Ante la irregularidad, se labró el acta de control y se procedió a la apertura de la valija y la mochila.

Detalle del interior de uno de los paquetes secuestrados en Ezeiza: cogollos de marihuana ocultos bajo varias capas de embalaje Aduana

Dentro se encontraron dos grandes paquetes embalados en varias capas de plástico y aluminio. El área de Drogas realizó el test reactivo y confirmó que se trataba de cannabis. El peso total del cargamento era de 17 kilogramos. El hombre quedó a disposición de la Justicia federal.

El vehículo Chevrolet gris detenido en el control fronterizo, donde se hallaron 188 panes de marihuana con un peso total de 112 kilos Aduana

Las imágenes del procedimiento muestran la valija abierta con los paquetes envueltos, la sustancia vegetal en su interior y la visualización por escáner que permitió advertir la anomalía. También se observa la intervención de canes, que dieron resultado positivo antes de la apertura.

El segundo operativo se desarrolló horas más tarde en el paso internacional Bernardo de Irigoyen, en Misiones. Allí, agentes de Aduana detectaron inconsistencias en la documentación y en las declaraciones de dos hombres que intentaban ingresar al país en un Chevrolet gris. Con autorización judicial y la intervención de la División Investigaciones Narcotráfico Noreste, se procedió a la requisa del vehículo.

Paquetes de marihuana ocultos en el baúl del Chevrolet gris, detectados durante el control en el paso internacional Bernardo de Irigoyen Aduana

En el interior del automóvil se hallaron 188 panes de marihuana ocultos en compartimentos del baúl y debajo de los asientos , con un peso total de 112 kilogramos. Además, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 11 de noviembre de 2025 por el delito de robo.

Aduana detectó más de 110 kilos de marihuana oculta en un auto

Las fotografías del operativo muestran el auto detenido en el control fronterizo y los paquetes verdes apilados en el baúl, que fueron secuestrados como evidencia. El procedimiento se realizó en la madrugada del sábado.

Ambos casos quedaron bajo investigación judicial. Según fuentes oficiales, los operativos forman parte de los controles reforzados que la Aduana implementa en puntos estratégicos para prevenir el ingreso de estupefacientes al país.