Estalló de furia en plena calle: sacó un martillo de la cartera y destrozó la camioneta de su expareja

Una violenta secuencia se registró en la tarde de este martes en la localidad bonaerense de General Madariaga, donde una mujer de 56 años dañó de manera intencional la camioneta de su expareja, un comerciante de 70. El ataque ocurrió a plena luz del día, en una zona transitada de la ciudad, y quedó registrado en video por vecinos que presenciaron el hecho.

El episodio se produjo en la intersección de las calles Martínez Guerrero y 9 de Julio en la ciudad cabecera del partido homónimo. Según el reporte policial, la agresora fue identificada como Ana Rosmeri Peñalo, de nacionalidad dominicana, quien se desplazó hasta el lugar donde se encontraba estacionada la camioneta roja de su expareja y comenzó a golpearla con un martillo que llevaba en su cartera.

Las imágenes grabadas desde distintos ángulos muestran a la mujer descalza y visiblemente alterada mientras rodea el vehículo nuevo y lanza golpes reiterados contra los vidrios. En un primer momento intentó dañar distintas partes de la carrocería del rodado, pero luego dirigió los impactos directamente al parabrisas y a los espejos laterales, que terminaron completamente destrozados.

La escena ocurrió ante la mirada de ocasionales transeúntes y vecinos del barrio, quienes observaron la situación con sorpresa y preocupación debido a la rapidez y la violencia de la secuencia. Los registros fílmicos permiten advertir que el ataque se desarrolló en pocos minutos y sin que nadie pudiera intervenir de inmediato.

De acuerdo con la denuncia posterior, el propietario del vehículo, Oscar Lucero, de 70 años, relató que no se trató de un hecho aislado. Según manifestó ante las autoridades, su expareja solía presentarse en su comercio con el objetivo de hostigarlo e intimidarlo, lo que había generado reiteradas situaciones de tensión.

Tras el ataque, el comerciante se presentó en la sede policial local, donde radicó la denuncia correspondiente. Además, solicitó una prohibición de acercamiento y la asignación de un botón antipánico como medida de resguardo ante nuevos episodios de conflicto.

La causa quedó caratulada como “daños” y se tramita en el marco de la Ley 12.569. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 8 de General Madariaga. La agresora fue imputada y quedó sujeta al avance de la causa judicial.

