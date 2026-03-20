Video: chocó con un auto en Neuquén, quiso escapar, no pudo y golpeó al otro conductor con un palo

Este jueves chocaron en la Ruta 7, a la altura de la localidad de Centenario, Neuquén, una camioneta y un auto. Tras el accidente, el conductor del vehículo de mayor porte, una Toyota Hilux, intentó fugarse, pero el embotellamiento no le permitió llegar lejos. Entonces, el otro conductor, que había salido a buscarlo, lo encontró y le reclamó por su actitud. En ese momento, sin mediar palabra, el hombre bajó de la camioneta y lo golpeó en la cara con un palo de madera.

El incidente arrancó algunos minutos después de las 7 de la mañana, sobre la vía que une Centenario con Neuquén Capital, cuando se produjo el choque a metros de una rotonda. Los involucrados se detuvieron en la banquina para intercambiar los datos del seguro.

Las heridas de la víctima tras ser agredido por el conductor de la camioneta.

Pero el conductor de la camioneta aprovechó un descuido de la otra parte para subirse nuevamente a su vehículo y escapar. El hombre que manejaba el auto decidió seguirlo y lo encontró fácilmente gracias a que el tránsito estaba prácticamente detenido.

Cuando lo alcanzó, golpeó la ventanilla de la camioneta para exigir que el responsable detuviera su paso. Esto desencadenó una reacción violenta: el conductor de la camioneta bajó con un palo y empezó a darle golpes en la cara.

La víctima sufrió heridas que le causaron un sangrado abundante. El personal médico de emergencias lo asistió y le aplicó puntos de sutura por la profundidad de las lesiones, según publicó el diario local LM Neuquén.

Los conductores habían frenado para intercambiar los datos del auto, cuando el agresor se fugó repentinamente.

El atacante abandonó el lugar de forma definitiva después de agredirlo, pero un video filmado desde dentro del auto de la víctima registró gran parte del hecho.

Según precisó el medio Centenario Digital, la patente del vehículo agresor figura radicada en la provincia de La Pampa. Si bien hubo presencia policial después del choque, no se registra una denuncia formal sobre lo ocurrido.

De acuerdo con los medios locales, la zona de la Ruta 7 es escenario frecuente de peleas de tránsito. Semanas atrás ocurrió un hecho similar en la localidad bonaerense de Castelar, donde un hombre terminó inconsciente sobre el asfalto tras recibir un golpe con un fierro en la cabeza.