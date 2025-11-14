Una turista rusa forcejeó con dos motochorros que intentaron robarle el celular y logró retener a uno

Una turista rusa forcejeó con dos motochorros que intentaron robarle el celular en Palermo y logró retener a uno de ellos hasta que llegó la policía. Con ayuda de varias personas que se encontraban en la zona y se detuvieron a ayudarla, la mujer logró inmovilizar a uno de ellos hasta el arribo de un patrullero. Luego los efectivos pudieron identificar al involucrado que se había dado a la fuga y detenerlo.

Todo ocurrió el pasado domingo 9 de noviembre por la tarde, aunque las imágenes se viralizaron en redes sociales este viernes. Las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona mostraban a la mujer de 33 años mientras miraba su celular en su bicicleta, a la espera del cambio del semáforo en la avenida Córdoba y Fitz Roy.

Fue en ese momento que dos hombres en una moto Honda XR se acercaron a ella desde atrás y, sin que lo notara, le intentaron arrebatar el teléfono. Aunque al principio la mujer se sorprendió, tras unos segundos sujetó con firmeza el celular.

En un intento de desprenderse de ella, le propiciaron varios codazos en la cara y el conductor arrancó la moto, por lo que arrastró a la mujer por algunos metros de la avenida. En ese momento, la mujer logró tirar de la moto al pasajero, de 26 años, y continuar en su forcejeo. En tanto, el conductor, de 31 años, se dio a la fuga.

Un hombre apareció por un costado de calle y fue corriendo a ayudar a la mujer. Le pegó una piña al motochorro y lo derribó, dejándolo en el piso. El tráfico empezó a fluir en la avenida, que minutos antes estaba desierta, y dos autos se acercaron a gran velocidad y frenaron a los costados del motochorro para encerrarlo y que no pudiera escapar. Uno de los conductores que se bajó de su vehículo pateó repetidas veces al delincuente en distintas partes del cuerpo.

Varias personas, incluida la víctima, lo retuvieron hasta que el personal de Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad arribó a las inmediaciones.

Desde la policía efectuaron una alerta por la huida del motochorro restante desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Esto permitió buscar la secuencia y el recorrido de la moto. Gracias a ello descubrieron que el delincuente había ingresado a una casa en el pasaje Cañuelas al 200, en Villa Crespo, y dejado la moto en la puerta.

Tras ello, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 57 ordenó el secuestro de la moto. Al mismo tiempo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 54 ordenó el allanamiento en el conventillo del pasaje Cañuelas.

El delincuente llegó al lugar mientras detectives de la División Investigaciones Comunales 14 (DIC14) realizaban el procedimiento. Ellos confirmaron que se trataba del motochorro involucrado en el intento de robo a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y el trabajo de la División Análisis de Imágenes.

Los oficiales secuestraron cuatro cascos, una llave de ignición, documentación de la moto secuestrada el día del intento de robo y el calzado que habría usado en el momento del hecho en la habitación donde vivía el delincuente.

También incautaron unos 10 celulares y, antes de que llegara el involucrado, descubrieron cuatro frascos con marihuana en la habitación de otro residente, de 28 años, que fue trasladado a la Oficina Central de Identificación por disposición de la Unidad de Flagrancia Norte.