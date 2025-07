Tras estar casi cuatro años imputado por el supuesto abuso sexual de su hijastra adolescente, la Justicia de La Plata decidió sobreseer a un vecino de esa ciudad al considerar que la denuncia realizada por su expareja carecía de pruebas. Ahora, el hombre intenta restablecer el vínculo con la hija en común que tiene con la mujer, una niña de 12 años a la que no pudo volver a ver luego de que un juzgado de familia le impusiera una restricción de acercamiento debido a la investigación.

“Ojalá el destino me dé la oportunidad de volver a ser tu papá; lo volvería a elegir hasta el infinito punto rojo, como me decías. Te amo, hija”, escribió Néstor Adrián Santiago en sus redes sociales. No pudo volver a acercarse a la niña desde que ella tenía 8 años.

El caso se inició en diciembre de 2021, cuando Santiago fue denunciado por la hija de su expareja ante la Fiscalía N.º 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci. De acuerdo con el testimonio brindado entonces por la joven de 16 años, el hombre había abusado sexualmente de ella.

Estuvo cuatro años imputado por el supuesto abuso sexual de su hijastra y la Justicia lo sobreseyó @nestoradrian.santiago

En ese momento, según explicó a LA NACION el abogado de Santiago, Lautaro Slpizer, la madre de la adolescente y el denunciado estaban en proceso de separación. “Él la había dejado quedarse con las niñas en la casa que un amigo les había prestado, pero que luego la tuvieron que devolver a su propietario. Ella no quería devolverla”, dijo el letrado para ejemplificar lo tensa que se había vuelto la ruptura entre ambos.

Como había una denuncia de abuso de por medio, el Juzgado de Familia N.º 6 ordenó medidas de restricción para Santiago, lo que le impidió acercarse a la hija que tenían en común, que entonces tenía 8 años, y le otorgó la custodia de la menor a la madre.

Tras la correspondiente investigación y evaluación de las supuestas pruebas -incluidas las pericias psicológicas realizadas a la joven y al denunciado-, el fiscal consideró que no existía sustento suficiente para sostener la acusación. La defensa de Santiago, además, presentó documentación que apuntaba a demostrar la falsedad de los hechos. “La denuncia ya había arrancado mal, porque no coincidían los testimonios de la adolescente con los de su madre”, añadió el abogado.

Con todo esto, el magistrado interviniente, Juan Pablo Masi, dispuso que la causa sea archivada y que el hombre, quien ahora busca restablecer el vínculo con su hija tras años de distanciamiento forzado, sea sobreseído.

En diálogo con TN, Santiago describió cómo se sintió durante los últimos meses: “Fueron años de dolor, ausencias y afecciones propias de vivir bajo una falsa acusación. Perdí tiempo irrecuperable con mi hija”. Y agregó: “Hay muchos padres como yo que fueron víctimas de denuncias sin sustento y quedaron alejados de sus hijos, por lo que esto tiene que terminar”.

Ante la consulta a la defensa de Santiago sobre si iniciarán acciones legales contra la mujer, Slpizer indicó que por el momento “lo más importante es la revinculación con la niña”. “Si damos un nuevo paso judicial, podemos llegar a empeorar la situación y lo que más quiere Néstor es volver a ver a su hija. Ya sufrió demasiado”, resumió.