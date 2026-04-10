Excarcelaron a la mujer que utilizó datos de la tarjeta de un compañero para hacer compras y deberá hacer un tratamiento psicológico

La mujer que robó los datos de una tarjeta bancarizada de un compañero de trabajo deberá hacer un tratamiento psíquico y psiquiátrico.

Así lo resolvió la jueza de Garantías de la Plata Marcela Garmendia tras hacer lugar a un pedido de excarcelación presentado por la defensa de la imputada.

V. B., de 42 años, le robó los datos de la tarjeta a un compañero de trabajo y realizó consumos por 2.000.000 de pesos entre el 21 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026.

Entre las operaciones realizadas figuran compras de mercadería, ropa, calzado, un arbolito de Navidad, pasajes a la ciudad balnearia de San Bernardo y el pago de una factura de gas, dijeron a LA NACION fuentes con acceso al expediente.

El pedido de excarcelación fue presentado por la defensora oficial Constanza Campomar. El día de la audiencia donde se analizó la solicitud, se sumó a la defensa el abogado Miguel Molina.

“En la audiencia donde se analizó el pedido de excarcelación de la defensa, la imputada contó que atraviesa una situación económica crítica, ya que percibe un salario bajo como auxiliar de limpieza, su expareja no cumple con la cuota alimentaria pactada para su hijo de 7 años, y no cuenta con red familiar de contención. Manifestó estar arrepentida de lo que hizo y dispuesta a hacerse cargo de las consecuencias de su accionar”, explicaron las fuentes consultadas.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta.

“Conceder la excarcelación bajo caución juratoria solicitada por la defensa con las siguientes obligaciones: comparecer a la Asesoría Pericial para iniciar un tratamiento psicológico y psiquiátrico, debiendo aportar a este Juzgado de forma mensual las constancias que acrediten su cumplimiento”, sostuvo la jueza Garmendia al concederle el beneficio a la imputada.