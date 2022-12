Extraditaron a la Argentina a un tenista de mesa chileno acusado de abusar sexualmente de una jugadora de 14 años

escuchar

Un jugador de tenis de mesa chileno acusado de haber abusado sexualmente de una colega argentina de 14 años, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en 2017, fue extraditado ayer por la tarde a la Argentina.

Juan Pablo Lamadrid Barraza había sido detenido el pasado 21 de septiembre en su país natal por efectivos de Interpol ante una orden de captura internacional dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 40 en el marco de una investigación de delito de abuso sexual.

Lamadrid Barraza llegó ayer al Aeroparque Internacional Jorge Newbery, del barrio porteño de Palermo, alrededor de las 18.30 escoltado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), informaron voceros policiales a Télam.

Cielo Rotring, la joven denunciante, se presentó en agosto de este año en la Justicia para acusar al chileno sobre un hecho ocurrido el 14 de diciembre de 2017 en el Cenard, cuando se desarrollaban distintas competencias nacionales e internacionales de tenis de mesa. Cielo, que por entonces tenía 14 años e integraba la selección argentina de tenis de mesa, denunció que Lamadrid Barraza la interceptó en un pasillo y abusó sexualmente de ella.

Fue entonces que se ordenó la captura internacional del deportista mediante la Notificación Roja de Interpol. Los agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA iniciaron la búsqueda y determinaron que el prófugo podría encontrarse en Chile.

Tras darse un intercambio de información con la Oficina Central Nacional Santiago de Interpol, el hombre fue detenido en septiembre pasado y posteriormente se iniciaron los trámites administrativos y judiciales, a través de los canales oficiales y por la vía diplomática, con los agentes federales de Santiago de Chile para avanzar en la extradición y traslado del detenido a la Argentina.

En ese marco, el Juzgado interviniente dispuso una comisión conformada por dos funcionarios de la PFA, quienes se trasladaron al país trasandino y ayer viajaron de Chile a la Argentina con el acusado. Del operativo también participaron la Dirección Nacional de Migraciones, personal de la Dirección General de Aduanas y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La denuncia de la joven

Cielo decidió denunciar a Lamadrid Barraza en agosto de este año y por ese entonces brindó una entrevista televisiva para realizar su descargo.

Cielo denunció al chileno por haber abusado de ella en 2017 y esta semana el acusado fue extraditado Instagram Cielo Rotryng

“Uno se da cuenta cuando se esclarecen un poco los hechos y cuando junta el coraje para hacerlo y enfrentarse al mundo que nos rodea y que es bastante difícil para estas cosas”, había dicho la deportista a TN.

“En su momento me costó asimilar los hechos y no quería denunciar, tenía mucho miedo porque sabía que se iba a hablar mucho y que mi carrera deportiva iba a colgar de un hilo. Después entendí que cuando uno hace las cosas bien nada puede salir mal”, reflexionó.

“Al año siguiente dejé la Selección y quise dejar de ir al Cenard porque era un lugar donde no me sentía cómoda. Lo que me movilizó [a realizar la denuncia] es que no quise que ninguna piba, ni menor ni mayor, tenga que pasar por eso y hoy en día los recaudos que se tienen que tomar deben ser mucho más grandes”, reveló la tenista de mesa.

Tras ello resaltó el apoyo que encontró en sus colegas femeninas argentinas y extranjeras. “Recibí muchas declaraciones que para la causa son importantes”, dijo. Asimismo, resaltó que desde el Cenard “se mostraron siempre a disposición, lo mismo que las autoridades de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM)”.

“Recién ahora estoy intentando volver al deporte, pero más que nada de forma recreativa porque era algo que me hacía feliz”, añadió.

Según había informado la prensa chilena, Lamadrid es un deportista muy reconocido en el ambiente. Tras la denuncia, el joven había escrito en su cuenta de Instagram: “Estoy súper preocupado. Me dan risa. Soy de la calle, tengo códigos, tengo hermana, tengo mamá, no me conocen. Les voy a meter una denuncia a todas y todos y me van a tener que pagar. O me pagan o se van presos. Corta”.

LA NACION