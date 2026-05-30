Familiares y vecinos de Agostina Vega cortaron la ruta y quemaron gomas para exigir “justicia”

La familia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, marcharon en la tarde de este sábado por la capital provincial para reclamar “justicia”.

La movilización tenía lugar en la avenida Circunvalación, donde los vecinos quemaron gomas e interrumpieron el tránsito como parte de la protesta.

También hubo enfrentamientos con la Policía cuando los vecinos empezaron a arrojar piedras a los efectivos.

Córdoba: marcha y reclamo de justicia por Agostina Vega en la Avenida Circunvalación. SEBASTIAN SALGUERO - LA NACION

La Policía de Córdoba consignó un corte total a la altura del kilómetro 2,5, en el Puente Rancagua, cerca de la casa de Agostina, informó La Voz del Interior.

Córdoba: marcha y reclamo de justicia por Agostina Vega en la Avenida Circunvalación. SEBASTIAN SALGUERO - LA NACION

Agostina Vega apareció muerta en un descampado de Ampliación Ferreyra, una zona que venía siendo rastrillada hace 30 horas.

Gabriel Vega, el padre de Agostina, fue quien estuvo en el lugar junto al fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero.

La fiscalía ordenó el secuestro del teléfono celular de Melisa Herrera, la madre de la adolescente, quien sufrió una descompensación y debió ser ingresada a un hospital.

El único detenido hasta el momento es Claudio Barrelier, que había circulado en la zona de Ampliación Ferreyra, por lo que se intensificó allí el rastrillaje hasta detectar los restos de la menor.

Córdoba: marcha y reclamo de justicia por Agostina Vega en la Avenida Circunvalación. SEBASTIAN SALGUERO - LA NACION

La chica de 14 años estaba desaparecida desde el sábado a la noche, cuando salió de su casa en el barrio General Mosconi, en el noreste de la ciudad, y subió a un remís que la llevó al barrio Cofico, a pocas cuadras del río Suquía, cerca del centro de la capital provincial.

Cuando quedaban pocas horas para que se cumplieran los siete días de su desaparición se confirmó que se hallaron “restos humanos” en el predio de unas 240 hectáreas que era rastrillado desde el viernes a la mañana.

El lugar del hallazgo

Un campo aledaño al barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la ciudad de Córdoba, fue el lugar donde este sábado encontraron el cuerpo sin vida de Agostina.

Esos descampados habían sido objeto de la búsqueda, donde incluso en las últimas horas se habían intensificado los rastrillajes.

Córdoba: corte de calles en barrio Mosconi frente a la casa de Agostina. SEBASTIAN SALGUERO - LA NACION

Los investigadores habían llegado a ese lugar las imágenes de una cámara de un domo policial que captaron el momento en que Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso, ingresaba al barrio, el lunes a las 11.45, y también el momento que se iba, a las 12.15.

Córdoba: corte de calles en barrio Mosconi frente a la casa de Agostina. SEBASTIAN SALGUERO - LA NACION

Además del rastrillaje de unos 250 policías y efectivos de cuerpos especiales, hubo un trabajo con perros y drones.