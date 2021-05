Femicidio: condenaron a perpetua a un exsenador por el asesinato de su esposa

MENDOZA.- Un jurado popular decidió condenar a prisión perpetua al exsenador radical mendocino Leonardo Hisa por el femicidio de su esposa, la empresaria frutihortícola Norma Carleti, quien fue ultimada de 55 puñaladas en marzo del 2018 en su casa de Tunuyán, en el Valle de Uco. Por el hecho, también recibieron la misma pena un empleado del exlegislador y uno de los hijos de ese hombre.

Norma Carleti fue asesinada con 55 puñaladas en 2018 Archivo

El juicio comenzó a fines de abril y este sábado concluyeron las deliberaciones del cuerpo de 12 ciudadanos, que dieron paso a la sentencia, por lo que los cuatros imputados quedarán alojados en la penal provincial, ya que se desestimó que Hisa mantenga el beneficio de la prisión domiciliaria.

De esta forma, no sólo el exmarido de la víctima, con quien tuvo un hijo en común, deberá cumplir la pena en la penitenciaría, sino que lo mismo harán Juan Carlos Guerrero y sus hijos Kevin, de 23 años, y Alexis, de 28. La decisión del jurado popular sostuvo la hipótesis de que se trató de un caso de violencia de género, planeado por la pareja de la víctima, ya que se estaban divorciando, y concretado por encargo .

Atrás quedó la idea de que se estaba frente a un caso de homicidio en ocasión de robo. Así, todos fueron encontrados responsables con diferente tipo de participación en el trágico hecho, más allá del relato de Hisa durante su declaración días atrás, donde aseguró, entre lágrimas, que era inocente y que no tenía problemas de división de bienes con su mujer. Para la familia de Carleti sólo se trató de una clara estrategia defensiva.

El exsenador mendocino fue hallado culpable como “instigador del femicidio por precio o promesa remuneratoria”. En tanto, Kevin, fue declarado responsable como autor del femicidio; mientras que Juan Carlos, partícipe primario del hecho de sangre. Por su parte, Alexis fue considerado partícipe secundario del robo con homicidio.

Los Guerrero, frente al tribunal, al escuchar la sentencia en su contra.

Tras las conclusiones a las que arribó el jurado popular, el magistrado David Mangiafico se encargó de aplicar las condenas a cada uno de los imputados de matar a la empresaria. De esta manera, a la espera de que la sentencia quede firme, la defensa de Hisa insiste en que el hombre quede alojado en su domicilio, algo que por ahora no encuentra eco en los tribunales locales. De hecho, la fiscalía entiende que no debe recibir ese beneficio por el riesgo de fuga, teniendo en cuenta el poder adquisitivo del ex legislador.

Por su parte, la defensa de los Guerrero apeló a la inconstitucionalidad de la condena a prisión perpetua, entendiendo que no permite la resociabilización y reinserción de los condenados, amparados en tratados internacionales.

Norma Carleti tenía 59 años y era esposa de un conocido dirigente radical

Norma Carleti fue encontrada sin vida en la cocina de su hogar en la comuna de Tunuyán, a unos 100 kilómetros de la capital provincial, la madrugada del 5 de marzo del 2018. En la reconstrucción del hecho, luego del trabajo minucioso de los pesquisas, se determinó que al menos dos personas ingresaron en la propiedad de la mujer y la atacaron con cuchillos. En este sentido, se consideró que Hisa contrató a los Guerrero, a cambio de una importante suma de dinero, para asesinar a su mujer, de quien se estaba separando legalmente. Así, a poco tiempo de concretarse el crimen cayeron los hermanos Kevin, Alexis y Ever Guerrero, quien finalmente quedó desligado del hecho. Luego, quedó complicado en la causa el padre de los jóvenes, Juan Carlos y la madrastra, quien fue sobreseída.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project