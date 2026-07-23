Femicidio de Agostina Vega: Barrelier recibió subsidios del gobierno de Córdoba mientras trabajaba para la municipalidad

Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de Agostina Vega, recibió subsidios de parte del gobierno de Córdoba. El hombre es el apuntado por el abuso y asesinato de la adolescente de 14 años, que había desaparecido el pasado 23 de mayo.

Una investigación del medio cordobés Ruido reveló que Barrelier recibió fondos del Ministerio de Desarrollo Social como parte del subprograma “Emergencias Sociales y Naturales” en noviembre y diciembre de 2025.

El cobro de los subsidios ocurrió seis meses después de que Barrelier fuera detenido por la privación ilegítima de la libertad de una mujer. La víctima salió desnuda y con sus muñecas atadas, mientras pedía ayuda, de la casa donde un año después ocurriría el asesinato de Agostina Vega.

Barrelier con el exconcejal Ricardo Moreno, quien fue su contacto para entrar a trabajar en la Municipalidad de Córdoba Gentileza Cadena 3

En ese entonces, Barrelier trabajaba para la Municipalidad de Córdoba, a donde ingresó por la recomendación del exconcejal Ricardo Moreno, a pesar de la imputación en la causa previa.

Según el medio local, recibió dos entregas de fondos, cada una por $120.000, de parte del ministerio que estaba a cargo de Laura Jure. Por la misma partida, en octubre de 2025, el gobierno de Martín Llaryora otorgó cerca de $2000 millones en subsidios.

Por el momento, no hay registro o explicación de las razones por las que Barrelier recibió los subsidios. El medio cordobés pudo corroborar su veracidad a partir del número de CUIT que figuraba en los subsidios, que corresponde al mismo que aparece en los expedientes de la causa de Agostina Vega.

Claudio Barrelier Instagram

Barrelier fue el primer detenido e imputado por el femicidio de la adolescente de 14 años, que permaneció una semana desaparecida en la ciudad de Córdoba hasta que su cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La investigación reveló que Agostina ingresó al hogar de Barrelier en el barrio Cofico durante la noche de aquel sábado y que, tras ello, el hombre la asesinó en su hogar y enterró sus restos en el terreno de 240 hectáreas. La joven fue abusada y ahorcada. Actualmente hay cuatro detenidos en la causa, tres de ellos por encubrimiento doblemente agravado.

Agostina Vega

Dos meses después del femicidio, y con el fin de la feria judicial en la ciudad de Córdoba, se realizó una nueva inspección ocular en la casa de Barrelier. El abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi, reveló que el abuso sexual sufrido por la menor ocurrió en la habitación donde dormía Osvaldo Fassetta, uno de los presos por encubrimiento. Barrelier y Fassetta están con prisión preventiva y ambos fueron trasladados a la cárcel de Cruz del Eje, una prisión de máxima seguridad.

En tanto, las otras dos detenidas son Soledad Andreani -quien le prestó a Barrelier el auto Ford Ka negro con el que el acusado retiró el cuerpo desmembrado de Agostina y lo llevó al descampado- y Marianela Palmero -pareja de Barrelier, que en la noche del crimen le escribió por WhatsApp preguntándole por un “grito” que escuchó.