Femicidio: encontraron en un descampado el cuerpo acuchillado de una mujer

La víctima tenía 28 años y su cadáver fue encontrado en Moreno Fuente: Archivo

Gustavo Carabajal Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2020 • 19:27

Una joven, de 28 años, fue violada y asesinada de siete puñaladas, en Moreno. Su cuerpo fue hallado, con el rostro cubierto con unas zapatillas, en un descampado situado a pocos metros de su casa,

Según fuentes policiales, la víctima habría sido identificada como Sandra García, quien llevaba 48 horas desaparecida. Su pareja,confirmó que el cadáver correspondía a su esposa.

Al revisar el cadáver, los peritos de la División Policía Científica establecieron que no tenía ropas y que esas prendas de vestir no estaban en el descampado, por que se abonó la presunción que indicaría que el lugar del hallazgo no sería la escena primaria del crimen.

Los responsables de la investigación sospechan que García fue asesinada en otro lugar y el autor del femicidio trasladó el cuerpo hasta el descampado donde fue hallado.

Fuentes de la investigación indicaron que el cuerpo fue hallado en un terreno situado en Virgen de Luján y Teodoro Fells, de Villa Trujui, partido de Moreno.

La investigación quedó a cargo del fiscal Gabriel López, quien al interrogó a la pareja de la víctima. El hombre manifestó que había visto por última vez a su esposa el martes pasado, cuando salió de su casa para visitar a una amiga.

Conforme a los criterios de Más información